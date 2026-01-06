Sari direct la conținut
Aproape jumătate din români își doresc relații economice mai apropiate cu Rusia, arată un sondaj Avangarde. Diferență mare între urban și rural

Aproape jumătate din români își doresc relații economice mai apropiate cu Rusia, arată un sondaj Avangarde. Diferență mare între urban și rural
Români în apropierea Arcului de Triumf din București de Ziua Națională, FOTO: Inquam Photos / Marian Calestru

Aproape jumătate dintre românii chestionați într-un nou sondaj Avangarde au răspuns că cred că România ar trebui să aibă relații economice mai apropiate cu Rusia, procentul fiind cu doar 1% mai mic decât al celor care s-au pronunțat contra.

„Ținând cont de modul în care arată astăzi Federația Rusă, economic vorbind, credeți că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu aceasta?”, a fost una dintre întrebările puse de Avangarde într-o cercetare sociologică pe care a numit-o „Securitate regională – cerințe și așteptări”.

La această întrebare 48% dintre respondenți au răspuns cu „da”, în timp ce 49% au spus „nu”. 3% dintre cei care au participat la sondaj au răspuns cu „nu știu/nu răspund”.

Defalcat pe urban/rural, 55% dintre respondenții din mediul urban au răspuns cu „da”, procentul fiind de doar 36% în mediul rural. 37% dintre respondenții din mediul urban au răspuns cu „nu”, în timp ce în mediul rural procentul răspunsurilor negative a fost de 55%.

Românii sunt încrezători că NATO va interveni în cazul unei agresiuni a Rusiei

O altă întrebare a fost „Dumneavoastră personal considerați că dacă România ar fi atacată de Federația Rusă, țara noastră ar fi apărat de NATO?”. 74% dintre respondenți au răspuns „da”, 17% „nu”, iar restul „nu știu/nu răspund”. Aici încrederea este mai mare în mediul urban (78% de răspunsuri „da”) față de rural (62%).

Procentul răspunsurilor negative a fost de 12% în mediul urban, respectiv 27% în rural.

La o întrebare despre nevoia României de a se înarma rapid pentru a-și consolida capacitatea de apărare, 71% dintre respondenți au răspuns că este necesară, 22% s-au pronunțat împotrivă iar 7% au spus că nu știu sau sunt indeciși.

Avangarde a realizat sondajul în perioada 27-30 decembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de persoane. Marja sa de eroare este de +/- 3,4%.

