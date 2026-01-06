Aproape jumătate din români își doresc relații economice mai apropiate cu Rusia, arată un sondaj Avangarde. Diferență mare între urban și rural

Aproape jumătate dintre românii chestionați într-un nou sondaj Avangarde au răspuns că cred că România ar trebui să aibă relații economice mai apropiate cu Rusia, procentul fiind cu doar 1% mai mic decât al celor care s-au pronunțat contra.

„Ținând cont de modul în care arată astăzi Federația Rusă, economic vorbind, credeți că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu aceasta?”, a fost una dintre întrebările puse de Avangarde într-o cercetare sociologică pe care a numit-o „Securitate regională – cerințe și așteptări”.

La această întrebare 48% dintre respondenți au răspuns cu „da”, în timp ce 49% au spus „nu”. 3% dintre cei care au participat la sondaj au răspuns cu „nu știu/nu răspund”.

Defalcat pe urban/rural, 55% dintre respondenții din mediul urban au răspuns cu „da”, procentul fiind de doar 36% în mediul rural. 37% dintre respondenții din mediul urban au răspuns cu „nu”, în timp ce în mediul rural procentul răspunsurilor negative a fost de 55%.

Românii sunt încrezători că NATO va interveni în cazul unei agresiuni a Rusiei

O altă întrebare a fost „Dumneavoastră personal considerați că dacă România ar fi atacată de Federația Rusă, țara noastră ar fi apărat de NATO?”. 74% dintre respondenți au răspuns „da”, 17% „nu”, iar restul „nu știu/nu răspund”. Aici încrederea este mai mare în mediul urban (78% de răspunsuri „da”) față de rural (62%).

Procentul răspunsurilor negative a fost de 12% în mediul urban, respectiv 27% în rural.

La o întrebare despre nevoia României de a se înarma rapid pentru a-și consolida capacitatea de apărare, 71% dintre respondenți au răspuns că este necesară, 22% s-au pronunțat împotrivă iar 7% au spus că nu știu sau sunt indeciși.

Avangarde a realizat sondajul în perioada 27-30 decembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de persoane. Marja sa de eroare este de +/- 3,4%.