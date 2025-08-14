Aproape jumătate dintre români cred că școala românească a funcționat cel mai bine în comunism. Cine cred că a fost cel mai bun ministru al Educației

75% dintre românii care au răspuns unui sondaj realizat la nivel național de FlashData spun că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de sistemul actual de învățământ. Ei consideră că reformele „neclare și incoerente” sunt problema școlii românești, dar și politizarea sistemului, potrivit Agerpres.

Datele sondajului au fost culese în perioada 11-13 august, printr-un chestionar online. Numărul de respondenți se ridică la 1.200, iar marja de eroare este de +- 2,8%, cu un interval de încredere de 95%, transmite FlashData.

Reformele din educație ale guvernului Bolojan au un efect negativ, cred românii

Întrebați cât de mulţumiţi sunt de sistemul de educaţie din România, oamenii au răspuns în felul următor: 43% – nemulţumit, 32% – foarte nemulţumit, 19% – mulţumit, 4% – foarte mulţumit, 2% – nu ştiu/nu răspund.

Majoritatea românilor (67%) consideră că reformele recente influenţează în sens negativ învăţământul, 61% dintre respondenţi nu sunt de acord cu creşterea normei didactice, iar 57% ar susţine declanşarea unei greve generale a profesorilor la toamnă, notează Agerpres.

Românii spun că principalele probleme ale sistemului de învățământ din țară sunt:

reforma neclară sau incoerentă (29%)

politizarea sistemului (23%)

subfinanţarea (19%)

programele şcolare învechite (10%)

lipsa personalului calificat (8%)

salariile mici ale cadrelor didactice (4%)

birocraţia excesivă (4%)

infrastructura precară (1%)

nu ştiu/nu răspund (2%)

46% dintre români consideră că școala românească era mai eficientă în timpul comunismului

61% dintre respondenții sondajului spun că nu sunt de acord cu creșterea normei didactice pentru profesori cu două ore, măsură luată de Guvern și susținută de actualul ministru al Educației, Daniel David.

De altfel 63% consideră că „domeniul educaţiei a fost afectat disproporţionat de măsurile de austeritate”.

La întrebarea „În ce perioada a funcționat cel mai bine școala românească?”, 46% dintre români au spus că în perioada comunistă, 27% au apreciat că niciodată, 13% au considerat că între anii 2000-2010, iar în prezent 5%.

Respondenții susțin că în opinia lor România va avea un sistem educațional modern și performant în următorii 10 ani „numai cu reforme reale și finanțare adecvată” (58%), în vreme ce 34% consideră că în următorii 10 ani țara noastră nu va reuși să reformeze actualul sistem de învățământ.

Cine consideră românii că a fost cel mai competent ministru al Educației din 1990 încoace

Oamenii care au răspuns la sondaj au fost rugați să indice „cel mai competent ministru al Educației” din perioada 1990-2025. 20% dintre ei au spus că nu știu să indice un nume sau nu vor să răspundă. Dintre cei care au răspuns, clasamentul a fost următorul:

Mircea Miclea (26%),

Daniel Funeriu (17%),

Ecaterina Andronescu (15%),

Mihai Şora (11%),

Daniel David (7%),

Mircea Dumitru (3%),

Remus Pricopie (1%),

Românii consideră că actualul sistem de învățământ „creează generaţii fără repere şi perspective” (59%), „asigură o elită restrânsă şi o masă largă de excluşi” (24%), „produce angajaţi obedienţi şi slab calificaţi” (11%) și „formează specialişti adaptaţi viitorului” (2%).

Întrebați ce tip de școală ar alege dacă ar avea resurse nelimitate, respondenții au dat următoarele răspunsuri: liceu de stat cu tradiţie (56%), instituţie educaţională din afara României (20%), liceu privat internaţional (18%), nu ştiu/nu răspund (6%).

Cât de important este examenul de BAC?

O altă întrebare la care au răspuns participanții la sondaj a fost „Cum caracterizaţi relevanţa mediei de bacalaureat pentru viitorul elevului?”. Răspunsurile: foarte relevantă (30%), deloc relevantă (27%), puţin relevantă (25%), depinde de contextul social şi familial (17%), nu ştiu/nu răspund (1%).

35% dintre români consideră că rezultatele României la testele PISA sunt neimportante, însă 33% consideră contrariul. 21% spun că sunt extrem de importante, în vreme ce 21% susțin că nu știu ce sunt testele PISA.

Întrebați dacă școlile private oferă o educație mai bună decât cele publice, 43% dintre cei care au răspuns au spus că depinde de calitatea profesorilor şi leadership, 40% că nu și doar 13% că da.