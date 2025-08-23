„Ar trebui și noi, elevii, să lucrăm part-time?”, îl întreabă Uniunea Elevilor pe ministrul Educației. „A ales să ne lovească fără rușine”

Uniunea Elevilor Reprezentanți (UER) îl întreabă pe ministrul Educației, Daniel David, dacă „ar trebui și noi elevii să lucrăm part-time în timpul școlii, așa cum le-ați spus studenților?”. Replica vine în contextul tăierii din bursele școlare acordate elevilor, care „descurajează performanța” și riscă să ducă la creșterea abandonului școlar, spun elevii din UER într-un comunicat de presă.

Pe 13 august, Ministerul Educației a publicat proiectul metodologiei-cadru privind acordarea burselor începând cu anul școlar 2025-2026. Schimbările apar în urma Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care a eliminat bursele de reziliență și bursele de excelență.

Noua formulă propusă de minister presupune păstrarea a trei categorii de burse:

Bursele sociale, destinate elevilor din medii vulnerabile, vor include în continuare și sprijinul acordat mamelor minore. Aceste burse vor fi gestionate de autoritățile locale de asistență socială, pe baza unei metodologii inițiate de minister.

Bursele de merit vor fi acordate elevilor cu medii de cel puțin 9 (în prezent este de 9.50), în limita a 15% din totalul elevilor dintr-o clasă (în prezent este de o limită de 30%). După reorganizarea olimpiadelor și concursurilor, premiile pentru câștigători vor fi majorate.

Burse tehnologice, pentru elevii din învățământul profesional, inclusiv dual.

Joi, 21 august, Ministerul Educației și Cercetării a modificat proiectul privind acordarea burselor de merit și a eliminat criteriile de departajare. Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu „ultimul beneficiar” din cei 15% eligibili, toți vor primi bursă de merit, potrivit publicației specializate EduPedu. Inițial, Comisia de management al burselor trebuia să facă o departajare.

„Un elev cu 9,85 poate rămâne fără bursă”

Elevii consideră că limitarea burselor de merit la 15% dintre colegii din clasă este „o măsură nedreaptă, pentru că nu reflectă în mod real valoarea rezultatelor școlare”.

„În acest sistem, un elev cu media 9,85 poate fi privat de bursă doar pentru că este al cincilea într-o clasă de 25 de colegi, în timp ce un alt elev, cu media 9,25, poate beneficia de bursă doar pentru că se află printre primii dintr-o clasă mai slabă. Astfel, performanța nu mai este apreciată după standarde obiective, ci după un criteriu arbitrar care creează inegalități și demotivează elevii”, se arată în comunicatul de presă transmis de Uniunea Elevilor Reprezentanți.

„Pe lângă desființarea burselor de excelență olimpică, metodologia elimină bursele de merit pentru elevii care obțineau premii la olimpiade, concursuri școlare sau competiții sportive naționale. Această măsură reprezintă o lovitură directă adusă performanței școlare. În loc să fie recompensați pentru rezultatele de excepție obținute prin muncă și efort, acești elevi sunt lăsați fără recunoaștere și sprijin. Această lipsă de stimulente riscă să descurajeze participarea la concursuri și olimpiade, afectând atât dezvoltarea personală a elevilor, cât și prestigiul sistemului educațional românesc”, continuă elevii.

„Eliminarea acestui criteriu distinct golește de conținut misiunea burselor sociale”

În ceea ce privește bursele sociale, eliminarea criteriului „familii monoparentale” este văzută ca o nedreptate. UER subliniază că „o familie monoparentală nu înseamnă doar un venit mic, ci un singur părinte care trebuie să acopere singur toate cheltuielile”.

„Eliminarea acestui criteriu distinct înseamnă negarea inechități și dificultăților trăite de aceste familii și golește de conținut misiunea burselor sociale, adică aceea de a corecta dezechilibre și de a oferi șanse reale de incluziune”, mai spun elevii.

„Ca elevă dintr-o familie monoparentală, cu un părinte care câștigă puțin peste salariul minim pe economie și tot nu reușim să ne descurcăm, simt pe pielea mea efectele acestor măsuri. Dar problema nu sunt doar eu, mii de elevi vor fi loviți. Eliminarea acestor burse și noile criterii vor crește rata abandonului școlar, iar responsabil direct este ministrul Daniel David, care a ales să lovească elevii fără rușine. Însă, el probabil habar nu are cum e să ai nevoie de sprijin financiar, pentru că, așa cum a recunoscut chiar el, în perioada studiilor a fost susținut de părinți”, a spus Ștefania Popa, președinta Uniunii Elevilor Reprezentanți.

Mai mult, organizația avertizează că eliminarea burselor pentru „A doua șansă” și pentru elevii de la frecvență redusă „va conduce la scăderea motivației și la abandon școlar”, în condițiile în care aceste burse reprezentau singurul sprijin pentru continuarea studiilor.

Ministrul Educației i-a sfătuit pe studenții nemulțumiți de tăierea burselor să-și ia un job part-time

Marți, Ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit cu studenții, pentru a discuta măsurile privind criza fiscal-bugetară cu impact asupra mediului universitar și a studenților în special.

Cu ocazia Forumului Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), organizat la Timișoara, David a discutat cu studenții despre efectele măsurilor adoptate de Guvern și despre modalitățile prin care acestea pot fi gestionate în sistemul universitar, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației.

Oficialul guvernamental a subliniat că măsurile luate de Guvern sunt necesare pentru a asigura fondurile necesare pentru salarii și burse până la finalul anului 2025 și pentru a pregăti, ulterior, dezvoltarea și reformele în domeniu în anul 2026.

„Nimeni nu și le-a dorit și nu ar fi fost luate în această formă în condiții de normalitate, iar faptul că sunt temporare arată deschiderea Guvernului României pentru a reveni când condițiile fiscal-bugetare vor permite acest lucru”, a declarat Daniel David, citat în comunicat.

Conform News.ro, în secţiunea de dezbateri, vorbind despre reducerea buselor studenţilor, ministrul a afirmat: „Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aş gândi să îmi iau un job part-time”.