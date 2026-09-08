Arabia Saudită, lovită într-un atac de anvergură al rebelilor houthi. Zeci de persoane rănite în mai multe orașe

Operațiunile de la unele instalații energetice din Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, au fost oprite marți în urma unor atacuri coordonate lansate de rebelii houthi din Yemen, aliniați cu Iranul, în urma cărora 73 de persoane au fost rănite. Autoritățile saudite au descris atacurile drept o escaladare periculoasă, relatează Reuters și CNN.

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a declarat că la instalații au izbucnit incendii, iar mai multe persoane au fost rănite în timp ce echipele de pompieri și alte echipe de intervenție de urgență s-au grăbit să țină incendiile sub control și să evalueze pagubele.

Fire at Saudi Arabia's Jazan refinery after a Houthi attack. The Energy Ministry says several southern energy sites were hit this morning. pic.twitter.com/mTWQTxpBok — Open Source Intel (@Osint613) September 8, 2026

Coaliția militară internațională condusă de Arabia Saudită în Yemen a precizat că rebelii houthii au atacat orașele Abha, Khamis Mushait, Jazan și Najran, adăugând că printre răniți se numără femei și copii.

🇾🇪❌🇸🇦 — Yemeni media outlets reported a coordinated heavy ballistic missile and drone strike targeting critical military and energy infrastructure across southern Saudi Arabia early Tuesday morning, prompting the activation of US-supplied Patriot air defense systems.



➡️ Local… pic.twitter.com/k2TGRVTJlO — MaxOsint Intel (@maxosintintel) September 8, 2026

Arabia Saudită, în centrul unei noi escaladări din Orientul Mijlociu

Izbucnirea noilor violențe între gruparea militantă și Arabia Saudită are loc în contextul în care tensiunile dintre Statele Unite și Iran s-au intensificat, iar conflictul mai amplu din Orientul Mijlociu a făcut ca prețurile petrolului să crească vertiginos după ce negocierile diplomatice au intrat din nou în impas.

Contractele futures pentru țițeiul Brent LCOc1 au crescut cu 1 dolar, ajungând la 98 de dolari pe baril, după declarația Ministerului Energiei de la Riad, în timp ce contractele futures pentru țițeiul american CLc1 au crescut cu peste 2 dolari, până la 93,65 dolari pe baril.

Financial Times a relatat luni că instalațiile petroliere Aramco din Jazan au fost lovite în urma unor noi atacuri și că pagubele erau în curs de evaluare. Aramco nu a făcut niciun comentariu.

Purtătorul de cuvânt al armatei houthi a declarat că gruparea va anunța în următoarele ore o operațiune de amploare, desfășurată în adâncimea teritoriului saudit.

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a declarat că autoritățile competente se ocupă de consecințele atacurilor.

„Vor fi luate măsurile necesare pentru a asigura siguranța instalațiilor și a lucrătorilor, precum și continuarea activității în conformitate cu planurile operaționale aprobate”, a declarat ministerul.

Lovituri de răzbunare în Yemen împotriva rebelilor Houthi

Cu o zi în urmă Riadul a declarat că a făcut „pași de escaladare” prin efectuarea unor lovituri aeriene asupra Yemenului și a avertizat că atacurile houthi nu vor rămâne fără răspuns.

Coaliția condusă de Arabia Saudită nu a anunțat efectuarea unor lovituri recente asupra Yemenului, însă guvernul yemenit susținut de Riad a lansat în ultimele zile o ofensivă pe mai multe fronturi împotriva rebelilor.

Coaliția a promis că va răspunde ferm la cea mai recentă izbucnire a ostilităților, afirmând că această nouă escaladare împotriva liderului de facto al OPEC a fost „periculoasă”.

„Coaliția va lua toate măsurile operaționale necesare pentru a descuraja această miliție teroristă și va contracara cu hotărâre abordarea sa ostilă”, a declarat colonelul Turki al-Malki într-un comunicat publicat pe X.

Rebelii houthi, care controlează cele mai populate zone ale Yemenului și o mare parte din nordul țării, au lansat atacuri asupra Arabiei Saudite de când au declarat o blocadă navală împotriva Riadului în luna iulie, atacurile vizând navele acesteia în Marea Roșie.