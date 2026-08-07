Arabia Saudită se așteaptă la un atac iminent, pe două fronturi, din partea aliaților Iranului

Arabia Saudită se așteaptă la atacuri coordonate iminente din partea milițiilor irakiene, din nordul statului din Golf, și a rebelilor houthi din Yemen, din sud, sub supravegherea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran, a declarat un înalt oficial saudit pentru Reuters.

Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat joi seară că rapoarte de informații provenite din Arabia Saudită, Statele Unite și alte țări din regiune indicau faptul că ar putea fi vizate obiective civile și economice, inclusiv infrastructura energetică, porturile și aeroporturile.

Arabia Saudită a observat deplasări de drone și rachete, ceea ce sugerează operațiuni coordonate din ambele direcții, și este pregătită să ia toate măsurile necesare pentru a răspunde „oricărui act de agresiune”, potrivit oficialului.

Reuters notează că avertismentul rar evidențiază faptul că regatul din Golf a ajuns în ultimele săptămâni tot mai mult în centrul atenției conflictului regional.

Arabia Saudită s-a confruntat cu atacuri din partea rebelilor houthi din Yemen și a milițiilor irakiene și a efectuat la sfârșitul lunii trecute lovituri comune cu SUA împotriva unor grupări susținute de Iran în Irak, după ce le-a acuzat că se află în spatele unor atacuri cu drone asupra instalațiilor sale petroliere.

Milițiile irakiene au declarat că vor răspunde la atacurile saudite.

Surse familiarizate cu situația au declarat că, pe fondul escaladării amenințărilor, Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia vor semna vineri la Mecca un acord comun de apărare, consolidând o alianță între trei importante puteri musulmane sunnite.

Iranul este de confesiune șiită, cealaltă mare ramură a islamului.

Reuters a relatat săptămâna trecută că Arabia Saudită a evaluat că rebelii houthi și milițiile irakiene au atacat-o împreună, sub supravegherea IRGC.

Arabia Saudită vede amenințări „deosebit de alarmante”

Oficialul saudit a declarat că amenințările raportate sunt „deosebit de alarmante”, în condițiile în care Riadul continuă să urmărească reducerea tensiunilor și obținerea unei soluții negociate. El a adăugat însă că discuțiile cu toate părțile, inclusiv cu Iranul, precum și eforturile de mediere, par să se îndrepte „în direcția corectă”.

Oficialul a declarat că atacurile planificate ar putea avea ca scop perturbarea acestor eforturi diplomatice. Oficialii din regiune au indicat că statele din Golf și Iranul se apropie de un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz în baza unui aranjament temporar, menit să permită negocieri mai ample pentru încheierea războiului.

Un oficial militar a declarat că un atac al rebelilor houthi din Yemen asupra sudului Arabiei Saudite a rănit joi 11 civili.

General-maiorul Turki al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției militare conduse de Arabia Saudită, care sprijină guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional, a declarat vineri dimineața că atacul din provincia sudică Najran a rănit șapte cetățeni saudiți, un yemenit, doi egipteni și un cetățean pakistanez.

Nu a existat imediat niciun comentariu din partea rebelilor houthi sau a Iranului cu privire la declarația coaliției.

Atacuri ale rebelilor houthi împotriva Arabiei Saudite

Rebelii houthi și-au asumat marți responsabilitatea pentru un atac asupra aeroportului din Najran, ca parte a unei escaladări mai ample în cadrul căreia gruparea aliniată Iranului a atacat obiective militare și de infrastructură saudite, precum și ținte din domeniul transportului maritim.

Guvernul yemenit a declarat că rebelii au ucis joi cel puțin 17 membri ai forțelor guvernamentale, după ce au atacat ceea ce aceștia au susținut că sunt desfășurări militare susținute de Arabia Saudită în provinciile yemenite Marib și Hadramout.

Conflictul vechi de un deceniu dintre Riad și rebelii houthi aliniați cu Teheranul a devenit tot mai strâns legat de războiul mai amplu, întrucât acțiunile houthi, precum blocada din Marea Roșie care a perturbat exporturile de petrol ale Arabiei Saudite, au crescut miza confruntării regionale mai largi.