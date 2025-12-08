Arabia Saudită și Qatar își leagă în premieră capitalele cu o linie feroviară de mare viteză

Șeicul Tamim bin Hamad Al Thani (stânga) și Mohammed bin Salman (dreapta), în timpul unei întâlniri din septembrie 2025. Credit: AFP / AFP / Profimedia

Arabia Saudită și Qatar au semnat un acord formal pentru construirea unei linii feroviare de mare viteză care să le conecteze capitalele, Riad și Doha, în ceea ce va fi primul proiect de acest gen între cele două state din Golf aflate până nu demult în conflict, scrie AFP.

Potrivit comunicatului publicat luni în presa saudită oficială, „calea ferată electrică de pasageri de mare viteză” va lega Aeroportul Internațional King Salman din Riad cu Aeroportul Internațional Hamad din Doha.

Este de așteptat ca linia să includă și orașele saudite Al-Hofuf și Dammam.

Proiectul prevede o viteză feroviară de peste 300 de kilometri pe oră și o durată a călătoriei între cele două capitale de aproximativ două ore. Un zbor direct între cele două orașe durează în jur de 90 de minute.

10 milioane de pasageri pe an

Se estimează că proiectul, care urmează să fie finalizat în șase ani, va deservi 10 milioane de pasageri pe an și va crea 30.000 de locuri de muncă în cele două țări, conform comunicatului.

Acordul a fost semnat de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, și emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, în timpul vizitei făcute de șeic la Riad.

Inițiativa, considerată unul dintre cele mai importante proiecte moderne de infrastructură dintre Arabia Saudită și Qatar, este doar cea mai recentă dintr-o serie de acțiuni care marchează o îmbunătățire semnificativă a relațiilor bilaterale din ultimii ani.

Criză în relații și acuzații de apropiere de Iran

Arabia Saudită și aliații săi, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Egipt, au rupt relațiile diplomatice și de transport cu Qatar în iunie 2017, când cele patru națiuni au acuzat Doha că susține organizații ca Frăția Musulmană și își dorește legături mai strânse cu Iranul, rivalul Riadului. Partea qatareză a negat vehement acuzațiile. Relațiile au fost reluate în ianuarie 2021, după un summit în AlUla, oraș aflat în deșertul saudit.

Mohammed bin Salman a făcut o vizită la Doha în decembrie 2021, primul eveniment de acest gen după depășirea impasului din relațiile bilaterale, ca parte dintr-un turneu regional în Golf.

De atunci, liderii celor două regate s-au întâlnit periodic și și-au unit forțele pentru a susține diverse inițiative diplomatice.