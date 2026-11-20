Un al doilea judecător federal a blocat vineri planurile de construire a unui arc de triumf masiv în capitala SUA, amânând şi mai mult unul dintre proiectele preferate ale preşedintelui Donald Trump, relatează AFP, preluată de News.ro.

Judecătoarea districtuală Leonie Brinkema a emis o ordonanţă preliminară prin care blochează temporar construcţia arcului propus, de 76 de metri, în Memorial Circle.

Un alt judecător districtual a emis la începutul lunii o ordonanţă de restricţie temporară care împiedică administraţia să înceapă lucrările la acest proiect controversat.

Ordonanţa judecătoarei districtuale Tanya Chutkan urmează să expire la 3 decembrie, cu excepţia cazului în care aceasta decide să o prelungească.

Arcul gigant ar fi mai înalt decât Arcul de Triumf din Paris, care a servit drept sursă de inspiraţie, şi s-ar înălţa deasupra Memorialului Lincoln, situat chiar vizavi de râul Potomac.

De ce este contestat proiectul lui Trump

Printre nemulţumirile legate de arc se numără amplasamentul său – în imediata vecinătate a Cimitirului Naţional Arlington, locul de odihnă veşnică sacru pentru sute de mii de militari americani.

Cimitirul Arlington este, de asemenea, locul de înmormântare al fostului preşedinte John F. Kennedy, iar membrii familiei Kennedy s-au alăturat veteranilor în opoziţia faţă de proiectul arcului.

Organizaţia „Democracy Forward”, care a reprezentat Consiliul Comitatului Arlington în procesul privind arcul judecat de Brinkema, a salutat decizia judecătoarei de a suspenda construcţia pentru moment.

„Ne bucurăm că instanţa a recunoscut prejudiciul ireparabil care va fi adus persoanelor care locuiesc şi lucrează în Arlington şi a oprit acest proiect grandios de vanitate pe durata examinării şi analizării cauzei noastre de către instanţă”, a declarat Kate Talmor, consilier juridic principal la Democracy Forward, într-un comunicat.

Arcul face parte dintr-o serie de proiecte lansate de Trump în încercarea de a-şi pune amprenta personală asupra capitalei naţionale.

Printre acestea se numără o imensă sală de bal care se construieşte la Casa Albă, pentru care Trump a dispus demolarea unei întregi aripi a reşedinţei prezidenţiale.

Un alt proiect este renovarea laborioasă a „Reflecting Pool”, un bazin de apă dreptunghiular situat pe National Mall, vizavi de Memorialul Lincoln.

Proiectul propus de Trump de reamenajare a East Potomac Golf Links, un teren de golf istoric situat pe malul apei în Washington, a devenit, de asemenea, obiectul unei bătălii juridice acerbe.

O perioadă, Trump şi-a afişat numele pe faţada Centrului Kennedy, institutul de cultură şi arte numit după cel de-al 35-lea preşedinte asasinat, înainte ca un judecător să ordone îndepărtarea acestuia.