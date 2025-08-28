Clădirea care arde în centrul Capitalei este fostul restaurant Mărul de Aur, cândva superba casă a Principesei Elisabeta. Imagini de epocă din interiorul monumentului de pe Calea Victoriei

Intervenție a pompierilor pentru a stinge un incendiu izbucnit pe Calea Victoriei, la clădirea fostului restaurant 'Mărul de Aur'. Foto: Agerpres

Deja distrusă de incediul din decembrie anul trecut, ruina fostului restaurant “Mărul de Aur” din București arde iar.

De fapt, așa o cunoaștem cei mai mulți pe această clădire, drept fost restaurant, dar aici a fost casa Principesei Elisabeta, cândva Regină a Greciei, fiica Reginei Maria și a Regelui Ferdinand.

Casa din Calea Victoriei, no 163, a fost construită în anul 1925 pentru Marie Angèle Polizu-Micșunești. În anul 1927, imobilul a fost cumpărat de Principesa Elisabeta și a fost modificat/extins după proiectul arh. George Matei Cantacuzino.

Clădirea a devenit ulterior Clubul Marii Industrii, iar din anii ’50 a adăpostit timp de mai multe decenii Uniunea Ziariștilor. După 1989 a găzduit Clubul Milionarilor, apoi imobilul a fost transformat brutal pentru amenajarea restaurantului “Mărul de Aur”. În final, a fost abandonată.

După abandon și apoi incendii, Bucureștiul a mai pierdut încă monument al vechiului oraș, situat pe “axa sentimentală”, Calea Victoriei, și putem doar să constatăm.

După focul din iarnă, din clădirea monument istoric rămăseseră doar coloanele de la intrarea principală.

