VIDEO Arde un hotel din Prahova. Echipele de intervenţie verifică dacă sunt persoane în interiorul clădirii 

Un incendiu a izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, judeţul Prahova, transmite IGSU, citat de News.ro.

”Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”, potrivit IGSU.

Incendiul a fost localizat, nu mai există risc de propagare. În paralel, echipajele efectuează recunoaşteri pentru a verifica dacă în interior se află persoane surprinse de incendiu.

Pentru gestionarea situaţiei au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări şi un echipaj SMURD.