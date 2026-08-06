Ardei jalapeño de import au provocat infecții cu Salmonella în peste jumătate din statele SUA

Autoritățile sanitare din Statele Unite investighează un focar de infecții cu Salmonella asociat cu ardeii jalapeño proveniți din Mexic, care a îmbolnăvit 345 de persoane din 27 de state dintre cele 50 ale SUA, relatează CNBC.

Furnizorul Coast Citrus Distributors a retras de pe piață ardeii livrați către restaurante, inclusiv Chipotle Mexican Grill și QDOBA.

Atât Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC), cât și Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), au declarat că au fost raportate 36 de spitalizări și că investigația este încă în desfășurare. Autoritățile au precizat că deocamdată nu a fost raportat niciun deces asociat focarului.

FDA a mai precizat că îmbolnăvirile au început în jurul datei de 19 iunie și că au continuat până pe 20 iulie. Infecțiile cu Salmonella pot provoca diaree, febră și crampe abdominale și pot fi deosebit de grave în cazul copiilor mici, al persoanelor în vârstă și al celor cu un sistem imunitar slăbit.

Aceste îmbolnăviri au apărut într-un context de atenție sporită asupra siguranței alimentare în industria restaurantelor. Un focar separat de ciclosporiază din Statele Unite a determinat autoritățile sanitare să deschidă investigații și a reaprins îngrijorările privind lanțurile de aprovizionare cu produse agricole.

FDA și CDC au asociat acel focar cu salata verde servită în restaurantele Taco Bell, iar ulterior au identificat operațiunile companiei Taylor Farms din centrul Mexicului drept sursa salatei. Miercuri, cele două agenții au extins ancheta privind focarul de ciclosporiază la 15 state americane.

În trecut, Chipotle s-a confruntat cu o serie de focare de boli transmise prin alimente, care i-au afectat vânzările și au determinat lanțul de restaurante specializat în burrito să adopte proceduri mai stricte privind siguranța alimentară.

Focar asociat cu ardei jalapeño din Sinaloa

Autoritățile sanitare au asociat focarul cu ardei jalapeño furnizați de un cultivator comun din statul mexican Sinaloa, infam pentru cartelul de droguri ce îi poartă numele. Ardeii au fost distribuiți în Statele Unite de Coast Citrus Distributors.

Potrivit FDA, compania a fost de acord să retragă de pe piață produsele rămase și notifică în prezent clienții afectați.

Ancheta desfășurată în SUA a identificat restaurante, inclusiv Chipotle și QDOBA, care au primit ardei jalapeño importați de Coast Citrus Distributors.

FDA a precizat că Chipotle a schimbat furnizorul de ardei jalapeño pentru restaurantele sale începând cu 20 iulie, în timp ce QDOBA a încetat să mai utilizeze ardei jalapeño pe 28 iulie și nu îi mai servește în prezent.

„FDA nu consideră că, în cadrul acestui focar, există în prezent un risc continuu pentru consumatori din partea acestor unități”, a transmis agenția într-un comunicat.

FOTO articol: Artitwpd / Dreamstime.com.