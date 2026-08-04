Ce este ciclosporiaza, boala care a provocat două decese

Nouă state americane se confruntă cu focare de infecții cu ciclosporiază, o boală gastrointestinală provocată de un parazit. Două persoane au murit în urma infecției, conform Departamentului de Sănătate din Michigan.

Peste 6.700 de cazuri de ciclosporiază au fost înregistrate de la începutul lunii mai și până săptămâna trecută, arată cele mai recente date ale Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din Statele Unite, citate de Agerpres.

Ce este ciclosporiaza. Care sunt simptomele

Boala gastrointestinală este cauzată de parazitul Cyclospora, care se răspândeşte prin consumul de legume și fructe crude şi apă contaminate cu materii fecale umane, conform The Guardian.

În trecut, focarele au fost asociate cu fructe, legume şi plante aromatice crude contaminate, precum busuiocul, coriandrul, fructele de pădure şi spanacul.

Odată infectat cu ciclosporiază, simptomele apar la aproximativ șapte zile și se manifestă cel mai frecvent prin diaree apoasă însoțită de crampe abdominale, greață, balonare, durere de cap și scădere bruscă în greutate, potrivit medicase.ro.

Mai mulți experți au spus pentru BBC că parazitul care provoacă această boală este deosebit de dificil de identificat și urmărit.

Boala provocată de parazitul Cyclospora poate dura mai multe săptămâni dacă nu este tratată corespunzător, iar principalul risc al îmbolnăvirii cu ciclosporiază este deshidratarea organismului, conform surselor citate.

Pentru a preveni infestarea cu ciclosporiază, medicii spun că trebuie să ne spălăm foarte bine pe mâini, să spălăm foarte bine fructele și legumele înainte de a le consuma, să curățăm cu o perie specială legumele și fructele cu coajă fermă și să păstrăm la frigider alimentele tăiate.

Focarele din Statele Unite

În Statele Unite, cele mai multe cazuri au fost confirmate în statele Illinois, Kansas, Oklahoma, Pennsylvania, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio și Virginia de Vest, însă aproape fiecare stat a raportat cazuri de infecție cu acest parazit.

În statul Michigan, cel mai afectat dintre cele nouă, două persoane au murit în urma infecției, a anunțat Departamentul de Sănătate, într-un comunicat citat de Agerpres.

„Potrivit datelor medicale, ambele persoane prezentau afecțiuni medicale preexistente, care ar fi putut agrava ciclosporiaza și deshidratarea”, a spus, într-un comunicat, Departamentul de Sănătate din Michigan.

Anchetatorii încearcă să stabilească câte dintre cazurile de infectare cu ciclosporiază sunt legate de focarul asociat salatei iceberg mărunțite furnizate de Taylor Farms și servite în restaurantele Taco Bell.

Ministerul Sănătății din Mexic a declarat pe 30 iulie, în urma unei inspecții sanitare desfășurate la începutul săptămânii, că rezultatele analizelor efectuate asupra probelor de salată și apă prelevate de la furnizorul american Taylor Farms au fost negative pentru parazit.