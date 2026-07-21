Arestați la Miami, Andrew și Tristan Tate refuză extrădarea în Marea Britanie. Avocatul lor acuză o manevră politică

Influencerul Andrew Tate și fratele său, Tristan, vor contesta extrădarea cerută de autoritățile din Marea Britanie, unde sunt urmăriți în special pentru presupuse violuri, a anunțat luni avocatul lor, considerând că arestarea lor în Statele Unite este „motivată politic”, scrie AFP.

Autoritățile americane i-au arestat sâmbătă la Miami pe frații Tate, în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor pentru viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiune, notează Agerpres.

Cei doi se confruntă în prezent cu multe capete de acuzare: 42 pentru Andrew și 17 pentru Tristan.

„Ne opunem, evident, extrădării deoarece Andrew și Tristan sunt nevinovați. Nu au făcut niciodată nimic rău. Nu ar trebui să fie extrădați pentru infracțiuni pe care nu le-au comis”, a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere la un tribunal din Miami.

„Este motivată politic. Nu există nicio îndoială în această privință”, a mai spus apărătorul în fața jurnaliștilor.

Avocatul a indicat că arestarea lor a avut loc la câteva zile după o întâlnire a celor doi frați, la Washington, cu membri ai Congresului.

„Se plimbau în incinta Capitoliului, iar trei zile mai târziu se trezesc în salopete de deținuți. Faceți legătura”, a precizat McBride.

Anchetă deschisă în Florida

Andrew Tate este unul dintre principalii reprezentanți ai „manosferei”, o rețea de comunități, adesea online, care îmbină o viziune caricaturală a masculinității, o misoginie profundă și tehnici de dezvoltare personală.

El își difuzează opiniile controversate în fața a milioane de persoane pe rețelele sociale, având inclusiv 10,8 milioane de urmăritori pe X.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami de autoritățile federale americane, după ce procurorii britanici au anunțat că formulează noi acuzații de viol și trafic de persoane împotriva lor.

În martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi frați. Stadiul actual al acestei anchete nu este cunoscut, mai scrie AFP.

Cercetați și în România

În România, frații Tate sunt în continuare cercetați penal.

Cei doi sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor.

În noiembrie 2024, instanța a trimis dosarul de trafic de persoane, viol și formarea unui grup infracțional înapoi la procurori.

Frații Tate au fost reținuți în decembrie 2022, au stat apoi în arest preventiv și în arest la domiciliu, iar ulterior sub control judiciar.

Au ajuns liberi de restricții, după ce în aprilie 2026 Tribunalul București le-a ridicat toate măsurile preventive de control judiciar.

La începutul lunii iulie 2026, procurorii DIICOT au anunțat că au extins cercetările în privința fraților Tate. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol de la finalul anului 2024, procurorii au adăugat alte infracțiuni pe listă.