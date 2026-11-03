Arestați pentru furt de droguri. Cum s-a transformat o tâlhărie într-o acuzație de trafic de cocaină și heroină

Patru bărbaţi, cu vârste între 22 şi 43 de ani, au fost arestaţi preventiv, după ce au furat două colete dintr-un microbuz care transporta persoane şi bunuri din Olanda în România, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor.

În cutiile recuperate de poliţişti au fost descoperite aproximativ 8,5 kilograme de droguri de mare risc: 2,4 kilograme de cocaină şi peste 6,1 kilograme de heroină.

Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Bihor, citat de Agerpres, cercetările au început în 1 noiembrie, după ce un bărbat care efectua transport internaţional de persoane şi colete a sunat la 112 şi a reclamat că a fost agresat şi jefuit în localitatea Avram Iancu.

Acesta le-a relatat poliţiştilor că, după intrarea în ţară, la întoarcerea din Olanda, a oprit în localitate la solicitarea unor pasageri. În timp ce se afla în exteriorul microbuzului, patru bărbaţi l-ar fi lovit în repetate rânduri cu pumnii în zona capului, după care au sustras două colete din remorca autovehiculului şi 500 de euro pe care îi avea asupra sa.

Şoferul a declarat că preluase coletele din Amsterdam şi urma să le livreze în România, la o adresă care trebuia să îi fie comunicată ulterior de expeditor.

În urma investigaţiilor desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Bihor, cei patru suspecţi şi autoturismul cu care se deplasau au fost identificaţi. Cu sprijinul poliţiştilor din Timiş, aceştia au fost depistaţi şi opriţi în judeţul Timiş, unde au fost găsite şi cele două colete furate.

Un câine de serviciu specializat în detectarea stupefiantelor a semnalat prezenţa drogurilor în interiorul cutiilor. După desfacerea ambalajelor şi îndepărtarea fundului dublu, anchetatorii au descoperit 12 pungi cu aproximativ 8,5 kilograme de droguri de mare risc, destinate comercializării.

„Au fost depistate 12 pungi conţinând aproximativ 8,5 kilograme de drog de mare risc, respectiv aproximativ 2,4 kilograme de cocaină şi peste 6,1 kilograme de heroină”, se arată în comunicatul IPJ Bihor.

În urma descoperirii stupefiantelor, cercetările au fost preluate de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea.

Cei patru bărbaţi, dintre care doi sunt recidivişti, sunt cercetaţi pentru tâlhărie calificată, complicitate la trafic internaţional de droguri de mare risc şi trafic intern de droguri de mare risc.

Procurorii DIICOT au dispus reţinerea acestora în 2 noiembrie, iar în 3 noiembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bihor a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.