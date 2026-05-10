Țara unde numărul cazurilor letale de hantavirus este în creștere. Ce spun experții. „E ceva cu totul diferit aici”

Numărul cazurilor de hantavirus din Argentina aproape s-a dublat în ultimul an, țara din America de Sud înregistrând 32 de decese și cel mai mare număr de infecții din 2018 până în prezent, transmite CNN.

Această creștere survine în contextul în care autoritățile argentiniene se grăbesc să urmărească traseul unui cuplu care a călătorit intens în țară și a murit în urma unui focar de hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius.

Nava a părăsit portul din Ushuaia, în sudul Argentinei, pe 1 aprilie. Duminică dimineață, nava a ajuns în insula spaniolă Tenerife. Toți pasagerii de pe navă sunt considerați contacte cu risc ridicat. Originea focarului este necunoscută.

Focarul de pe navă a fost legat de tulpina Andes a hantavirusului, o formă rară, dar potențial severă a virusului, care, în unele cazuri, se poate răspândi între oameni prin contact apropiat.

Legătura cu schimbările climatice

Hantavirusul se transmite de obicei de la rozătoare, oamenii infectându-se prin expunerea la urina, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate.

Experții dau vina pe schimbările climatice și distrugerea habitatului pentru creșterea numărului de cazuri ale bolii.

Ministerul Sănătății din Argentina a anunțat că în sezonul actual, care a început în iunie 2025, s-au înregistrat deja 101 cazuri confirmate de hantavirus, comparativ cu doar 57 în aceeași perioadă a sezonului trecut.

Nu numai că țara a înregistrat un număr neobișnuit de mare de cazuri în acest an, dar a înregistrat și una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate din ultimii ani, numărul deceselor înregistrând o creștere de 10 puncte procentuale față de anul trecut. Aceste cifre nu includ focarul de pe nava de croazieră MV Hondius.

Deși în ultimele decenii nu au fost înregistrate cazuri de hantavirus în Ushuaia, potrivit ministerului, virusul este endemic în alte zone din Argentina. Autoritățile argentiniene cred că cuplul a vizitat diverse regiuni ale țării, traversând granița cu Chile, țara vecină, în mai multe rânduri, și în Uruguay, înainte de a se alătura croazierei.

Patru regiuni geografice din Argentina sunt zone cu risc istoric ridicat de contagiune: Nord-Vest (în provinciile Salta, Jujuy și Tucumán), Nord-Est (Misiones, Formosa și Chaco), Centru (Buenos Aires, Santa Fe și Entre Ríos) și Sud (Neuquén, Río Negro și Chubut).

Hantavirusul din Argentina se dezvoltă de obicei în zonele rurale și periurbane, în prezența culturilor, buruienilor înalte, umidității sau a unui climat subtropical.

Însă experții consideră că degradarea mediului cauzată de schimbările climatice și de activitatea umană contribuie la răspândirea acestuia, permițând rozătoarelor care transmit virusul să prospere în zone noi.

„Interacțiunea umană tot mai intensă cu mediile sălbatice, distrugerea habitatelor, înființarea unor mici urbanizări în zonele rurale și efectele schimbărilor climatice contribuie la apariția cazurilor în afara zonelor endemice istorice”, a declarat ministerul.

Fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi secetele și episoadele de precipitații intense din ultimii ani, alimentează, de asemenea, această tendință, potrivit experților.

„Rozătoarele se adaptează mai bine la schimbările climatice, ceea ce ar putea facilita numărul mai mare de cazuri pe care le observăm”, a explicat Eduardo López, specialist în boli infecțioase și consilier al guvernului argentinian în timpul pandemiei de COVID.

Comparații cu pandemia de COVID

Pe de altă parte, izbucnirea focarului pe nava de croazieră MV Hondius a stârnit temeri că se profilează o altă pandemie, deoarece turiștii de la bordul navei provin din 28 de țări.

„Înțeleg de ce oamenii trag această concluzie pripită”, a declarat sâmbătă pentru CNN Dr. Charlotte Hammer, profesor asistent în Securitate Sanitară și Boli Infecțioase la Universitatea din Cambridge.

„Avem o memorie colectivă despre COVID, dar dacă ne uităm la virus și la boală, vedem ceva cu totul diferit aici”, a precizat Hammer.

Specialista a explicat că fiecare tulpină de hantavirus este asociată cu diferite populații de rozătoare și că tulpina prezentă pe vasul de croazieră este tulpina Andes, despre care a precizat că, în mod normal, se contractează doar atunci când o persoană a intrat în contact foarte strâns cu un rozător infectat.

Ea a adăugat că transmiterea de la om la om este limitată, întrucât o persoană infectată trebuie să aibă un contact prelungit cu o altă persoană pentru a transmite virusul.

„O navă de croazieră este, din păcate, unul dintre acele medii în care ai tendința de a avea un contact strâns și prelungit în camere relativ mici”, a spus Hammer.

„Dar acestea nu sunt mediile pe care le avem, oarecum, în mod normal”, a spus ea, explicând că virusul nu poate fi contractat pur și simplu trecând pe lângă o persoană infectată.

„Așadar, în ceea ce privește potențialul de transmitere, este incredibil de diferit de COVID”, a adăugat ea.

Apel rar făcut de șeful OMS

Într-o situație neobișnuită, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a postat sâmbătă dimineață pe contul său X o scrisoare adresată direct locuitorilor din Tenerife.

Asta după ce locuitorii din Insulele Canare din Spania și-au exprimat îngrijorarea cu privire la sosirea navei MV Hondius.

„Știu că sunteți îngrijorați”, a spus Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Știu că atunci când auziți cuvântul «focar» și priviți o navă navigând spre țărmurile voastre, vă vin amintiri pe care niciunul dintre noi nu le-a alungat complet. Durerea anului 2020 este încă reală și nu o resping nici măcar o clipă”, a mai spus șeful OMS.

„Dar trebuie să mă ascultați clar: acesta nu este un alt caz de COVID-19”, a punctat șeful OMS, asigurându-i pe locuitorii din Tenerife că vor fi în siguranță.