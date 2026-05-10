LIVE VIDEO Nava afectată de hantavirus a ajuns dimineață în Tenerife: Cum vor fi debarcați pasagerii, considerați toți contacte cu risc ridicat

Nava afectată de hantavirus a ajuns dimineață în Tenerife: Cum vor fi debarcați pasagerii, considerați toți contacte cu risc ridicat

Toți pasagerii de pe nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus sunt considerați contacte cu risc ridicat, ca măsură de precauție, a anunțat agenția europeană pentru sănătate publică înainte ca nava să ajungă duminică în insula spaniolă Tenerife, potrivit Reuters și AFP.

Nava a ajuns dimineață devreme lângă Tenerife, potrivit imaginilor live transmise de presa spaniolă:

Pasagerii fără simptome vor fi repatriați pentru autoizolare prin mijloace de transport special organizate, nu prin zboruri comerciale regulate, de către țările respective, a declarat sâmbătă Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, ca parte a recomandărilor sale științifice de reacție rapidă.

Mai multe țări s-au pregătit să-și evacueze cetățenii de pe MV Hondius duminică dimineață într-o operațiune preconizată să înceapă la 06:30 – 07:00 GMT (09:30 – 10:00 în România).

Opt persoane s-au îmbolnăvit, dintre care trei au decedat – un cuplu olandez și un cetățean german –, a spus vineri Organizația Mondială a Sănătății. Șase dintre cele opt persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul, iar alte două sunt cazuri suspecte, potrivit OMS.

Deși la debarcare pasagerii vor fi considerați cu risc ridicat, nu toți vor fi neapărat considerați cu risc ridicat la întoarcerea în țările lor de origine, a declarat ECDC.

Agenția a îndemnat ca pasagerii cu simptome să fie prioritizați pentru evaluare medicală și testare la sosire, adăugând că aceștia pot fi izolați în Tenerife sau evacuați medical acasă, în funcție de starea lor.

Cum vor fi debarcați pasagerii

„Spania este pregătită și gata de acțiune”, a spus directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în cadrul unei conferințe de presă susținută la sosirea sa, sâmbătă seara, în portul industrial Granadilla de Abona, unde se află pentru a supraveghea operațiunile.

Aceștia vor fi supuși unei supravegheri timp de 42 de zile, a precizat sâmbătă Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de prevenire și pregătire pentru epidemii și pandemii al OMS.

Guvernul central de la Madrid a reiterat că dispozitivul pus în aplicare pentru evacuarea lor garantează că nu va exista „niciun contact” pe tot parcursul procesului cu populația locală.

Mai exact, după un examen medical la bord, „pasagerii vor debarca în mod eșalonat și ordonat”, fără bagaje, cei 14 spanioli „primii”, „purtând (toți) măști FFP2”, a explicat Mónica García Gómez.

Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a menționat, la rândul său, o operațiune care se dorește a fi „rapidă”.

El a precizat că echipa de securitate care va ajuta la evacuarea de pe nava de croazieră MV Hondius va fi formată din 358 de persoane: 325 de ofiţeri ai Gărzii Civile şi 33 de ofiţeri ai Poliţiei Naţionale, care „vor efectua operaţiuni de securitate în colaborare cu Ministerul Sănătăţii”.

De obicei, virusul se răspândește prin rozătoare, dar în cazuri rare poate fi transmis de la persoană la persoană. Autoritățile sanitare au declarat că riscul de răspândire a virusului este scăzut.