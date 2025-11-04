Argintul, metalul care poate reduce poluarea. Rezultatele suprinzătoare obținute de cercetătorii australieni

Un singur atom de argint, care acţionează în sinergie cu atomi de carbon şi de azot, poate transforma în mod eficient deşeurile azotate poluante provenite din agricultură şi minerit în îngrăşăminte lichide, potrivit unui studiu australian, informează marţi Xinhua, preluată de Agerpres.

Cercetătorii au introdus cu mare precizie atomi de argint într-o matrice de carbon şi azot care, cu o sinergie perfectă, realizează o serie de etape catalitice complexe pentru a converti nitratul poluant în amoniu care poate fi utilizat direct ca îngrăşământ, a anunţat marţi Centrul de Excelenţă pentru Ştiinţa şi Inovarea Carbonului din Australia.

Eliminarea deşeurilor azotate la sursă şi transformarea acestora într-un produs valoros contribuie la închiderea ciclului NOx de nitraţi şi nitriţi (poluant atmosferic, gaze pe bază de azot) şi împiedică pătrunderea deşeurilor în mediu, unde acestea au efecte adverse asupra vieţuitoarelor acvatice şi sănătăţii umane, potrivit centrului mai sus menţionat, coordonat de Universitatea New South Wales din Australia.

Dacă nu sunt trataţi, nitraţii şi nitriţii se pot transforma în unele dintre cele mai puternice gaze cu efect de seră, cum ar fi oxidul de azot (gazul ilariant), care este de 290 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon (CO2), potrivit autorilor noului studiu.

„Cercetarea noastră demonstrează modul în care materialele pe bază de carbon pot fi modificate la nivel atomic pentru a transforma nitratul rezidual în amoniac valoros, folosind cantităţi extrem de mici de atomi de argint”, a declarat autorul principal al studiului, Thanh Son Bui.