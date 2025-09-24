Aritmiile la copii pot fi fatale, dar se pot trata cu succes. Ce trebuie să știe părinții, de la primele semne până la tratament

„Inima copiilor vorbește prin ritmul ei. Noi trebuie să știm să o ascultăm” – Dr. Elena Sauer despre aritmiile pediatrice și cum pot fi ele tratate cu succes.

Pentru Dr. Elena Sauer, Medic Specialist Cardiolog supraspecializat în Electrofiziologie și Aritmologie la MONZA ARES, fiecare bătaie de inimă spune o poveste. În lumea copilăriei, unde totul ar trebui să însemne joacă și energie, o tulburare de ritm al inimii poate apărea ca un semnal discret sau ca o alarmă bruscă.

Uneori este doar o variație benignă, firească într-un organism aflat în creștere, alteori este semnul unei afecțiuni care necesită tratament prompt și precis. De la sugarul care obosește la supt până la adolescentul care „își simte inima galopând”, semnele pot fi discrete sau alarmante. „Noi, medicii, învățăm să citim aceste semnale. Dar primii care le pot observa sunt părinții”, subliniază dr. Elena Sauer.

Articol susținut de MONZA ARES