Arma secretă a Europei împotriva lui Trump: „Dacă sparge bula AI, președinția va intra în criză”

„S-a întâmplat inimaginabilul: Statele Unite sunt adversarul Europei. Dar această calamitate are și un aspect pozitiv: claritatea”, scrie un expert de renume mondial în tehnologie, într-o opinie publicată de The Guardian.

Noua strategie de securitate națională a SUA conține o „trădare cruntă și profundă” care ar trebui să pună capăt negării și ezitării din Europa. „Cultivarea «rezistenței traiectoriei actuale a Europei în națiunile europene» este acum politica declarată a Washingtonului”, scrie directorul Enforce în cadrul Consiliului Irlandez pentru Libertăți Civile (ICCL), Dr. Johnny Ryan, într-un articol de opinie publicat miercuri de The Guardian.

Expertul irlandez în tehnologie, confidențialitate și reglementări digitale crede că Europa are de ales: va lupta sau va pieri. „Vestea bună este că Europa are două mari atuuri în mână”, spune el.

„Tehnologia, un subiect periculos pentru Trump”

Pariul SUA pe inteligența artificială (AI) este acum atât de mare încât pensiile tuturor alegătorilor MAGA sunt legate de supraviețuirea precară a bulei AI, mai spune expertul tech. El explică că investițiile în inteligența artificială rivalizează în prezent cu cheltuielile de consum ca principal motor al creșterii economice americane.

„Acestea au reprezentat practic întreaga creștere a PIB-ului (92%) în prima jumătate a acestui an. Fără ele, PIB-ul SUA a crescut cu doar 0,1%. În ciuda atitudinii lui Donald Trump, acesta se află pe un teren economic instabil”.

Și coaliția politică a lui Trump este instabilă, mai afirmă expertul. El nu a reușit nici în luna iulie, nici în decembrie, să forțeze republicanii din Senat să adopte proiectul său de lege privind moratoriul asupra AI, care ar fi împiedicat statele să elaboreze propriile legi în materie de AI.

„Aripa Steve Bannon (fost consiler al lui Donald Trump) a mișcării MAGA se teme că AI va înlocui în masă forța de muncă și este îngrozită de ceea ce sunt expuși copiii pe platformele digitale. Alegătorii MAGA se îndoiesc în mod special de puterea politică a marilor companii tehnologice. Tehnologia este un subiect periculos pentru Trump”, scrie Dr. Johnny Ryan.

Cele două mari atuuri ale Europei

„Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, are două atuuri care ar putea sparge bula AI. Dacă va face acest lucru, președinția lui Trump va intra în criză”, potrivit expertului.

Un prim atuu. Compania olandeză ASML deține monopolul mondial asupra celor mai avansate sisteme de litografie cu ultraviolet extrem (EUV) pentru producătorii de cipuri. Aceste sisteme sunt esențiale pentru Nvidia, gigantul microcipurilor AI, care este în prezent cea mai valoroasă companie din lume. ASML este una dintre cele mai valoroase companii din Europa, iar băncile europene și fondurile private de investiții au, de asemenea, investiții în AI. Blocarea acestor sisteme ar fi dificilă pentru Europa și extrem de dureroasă pentru economia olandeză. Dar ar fi mult mai dureroasă pentru Trump.

Investițiile febrile ale SUA în AI și în centrele de date pe care se bazează vor întâmpina obstacole dacă controalele europene asupra exporturilor vor încetini sau vor opri exporturile către SUA – și către Taiwan, unde Nvidia produce cele mai avansate cipuri. Prin această pârghie, Europa are mijloacele de a decide dacă și în ce măsură economia SUA se va extinde sau se va contracta, spune expertul în tech.

Cel de-al doilea atuu, mult mai ușor de implementat pentru Europa, este aplicarea normelor UE privind datele, neglijate de mult timp, împotriva marilor companii tehnologice americane, potrivit The Guardian. Documentele confidențiale ale companiilor, făcute publice în cadrul litigiilor din SUA, arată cât de vulnerabile pot fi companii precum Google la aplicarea normelor de bază privind datele. Între timp, Meta nu a fost în măsură să spună unui tribunal american ce fac sistemele sale interne cu datele oamenilor, cine poate avea acces la ele sau în ce scop.

Această libertate totală în ceea ce privește datele permite marilor companii de tehnologie să-și antreneze modelele de AI pe baza datelor tuturor, dar este ilegală în Europa, unde companiile sunt obligate să controleze cu atenție și să dea socoteală pentru modul în care utilizează datele cu caracter personal.

„Tot ce trebuie să facă Bruxellesul este să ia măsuri împotriva Irlandei, care de ani de zile este un vest sălbatic al aplicării permisive a legislației privind protecția datelor, iar repercusiunile se vor resimți mult mai departe”, crede Dr. Johnny Ryan.

În opinia directorului Enforce, dacă UE ar avea curajul să exercite această presiune, companiile tehnologice americane ar fi nevoite să-și reconstruiască tehnologiile de la zero pentru a gestiona corect datele. De asemenea, spune el, ar trebui să informeze investitorii că instrumentele lor de AI nu vor avea acces la valoroasa piață europeană până când nu se vor conforma. Este puțin probabil ca bula AI să supraviețuiască acestui dublu șoc.

„Motivele pentru prudență dispar”

Alegătorii MAGA nu au votat pentru a-și pierde libertățile și drepturile constituționale, iar un Trump din ce în ce mai autoritar, care nu poate asigura stabilitatea economică din cauza apropierii sale de o industrie tehnologică disprețuită, va fi probabil profund nepopular în alegerile intermediare din 2026, potrivit expertului.

Dr. Johnny Ryan spune că echilibrul riscurilor impune acum liderilor europeni să-l paralizeze pe Trump. „Ei au învățat dintr-un an de servilism abject în fața lui Trump că un astfel de comportament nu face decât să-i faciliteze acestuia să-i domine. Motivele pentru prudență dispar”.

„Având în vedere că democrația sa este acum în mod explicit amenințată, Europa trebuie să se alăture Indiei, Braziliei și Chinei în opoziția față de Trump”.

Trump a declarat la începutul lunii decembrie că consideră că liderii europeni sunt slabi. Potrivit expertului tech, președintele SUA nu crede că aceștia vor apăra libertățile europenilor și democrația lor câștigată cu greu împotriva lui.

„Până în prezent, răspunsul liderilor europeni îi dă dreptate. Dar ceea ce Trump nu înțelege încă este că von der Leyen ține în mâini economia SUA și președinția sa. Ea trebuie să aibă curajul să depășească cu totul normele anterioare de comportament. Cu alte cuvinte, dacă îl lovește pe Trump acolo unde îl doare, Europa va câștiga această luptă”.