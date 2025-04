Arma secretă, de proporții impresionante, construită de Coreea de Nord, dezvăluită de imagini de satelit

Noi imagini din satelit arată că regimul lui Kim Jong Un construiește ceea ce ar putea fi cea mai mare navă de război realizată vreodată de Coreea de Nord, posibil de două ori mai mare decât orice altă navă din flota liderului Kim Jong Un, relatează CNN.

Imaginile, realizate pe 6 aprilie de Maxar Technologies și Planet Labs, arată nava în construcție pe șantierul naval din Nampo, pe coasta de vest a Coreei de Nord, la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de capitala Phenian.

Analiștii spun că imaginile surprind lucrări în desfășurare la sistemele de armament și alte componente interne ale navei, care posibil să fie o fregată cu rachete ghidate (FFG), proiectată să transporte rachete în lansatoare verticale, folosite împotriva țintelor de pe uscat și de pe mare.

„FFG are o lungime de aproximativ 140 de metri, fiind cea mai mare navă de război fabricată în Coreea de Nord”, se arată într-o analiză realizată de Joseph Bermudez Jr. și Jennifer Jun de la Centrul pentru studii strategice și internaționale.

A new Maxar satellite image acquired on April 6, 2025 reveals the largest North Korean-manufactured warship yet at the Nampo Navy Shipyard.



Read the full CSIS analysis: https://t.co/T04WSTYSVR pic.twitter.com/lcWdCCDhrj