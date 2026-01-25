Arma secretă folosită de americani în operațiunea din Venezuela. „Aveau rachete rusești și chinezești, dar nu au putut lansa niciuna”

Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip de armă în operațiunea prin care a fost capturat președintele venezuelean Nicolas Maduro, armă despre care a susținut că a scos din funcțiune echipamentele militare ale armatei venezuelene, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

În acest interviu, acordat publicației The New York Post, Trump s-a referit la respectiva armă folosit termenul din engleză „discombobulator”, fără a oferi detalii. „Nu am permisiunea să vorbesc despre asta”, și-a motivat el refuzul de a dezvolta subiectul, limitându-se să afirme că acel dispozitiv „a făcut în așa fel încât echipamentul (militar venezuelean) să devină nefuncțional”.

„Nu au reușit deloc să lanseze rachetele (antiaeriene). Aveau rachete rusești și chinezești, dar nu au putut lansa niciuna. Când noi am sosit, ei au apăsat butoanele și nimic nu a funcționat. Erau complet pregătiți pentru sosirea noastră”, a spus președintele american, referindu-se la lipsa de reacție a armatei venezuelene.

La o conferința de presă care a urmat capturării lui Maduro, Trump a afirmat că „luminile din Caracas s-au stins în mare parte datorită unei anumite expertize pe care o posedăm”, atunci de asemenea fără a oferi detalii.

În această operațiune militară spectaculoasă, ce a implicat în faza de început atacuri aeriene care au neutralizat apărarea antiaeriană venezueleană, un comando al forțelor speciale americane i-a capturat pe 3 ianuarie pe președintele Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, și i-a transportat de la Caracas la New York, unde au fost puși sub acuzare pentru trafic cu droguri.

De atunci, Donald Trump a afirmat fără ocolișuri că Statele Unite vor „conduce” Venezuela și că firmele americane îi vor controla petrolul. Președintele american nu a exclus noi operațiuni militare împotriva Venezuelei și a amenințat-o pe președinta interimară a acestei țări, Delcy Rodriguez, că „va plăti mai scump ca Maduro” dacă „nu va face ceea ce trebuie”.