Armata americană a distrus 28 de nave iraniene de minare până acum, anunță Trump. „Războiul s-a dovedit mai ușor decât am crezut”

Forțele americane au lovit și distrus până în prezent 28 de nave iraniene de minare, a declarat miercuri președintele Donald Trump, în contextul în care Teheranul încearcă să blocheze traficul petrolier în strâmtoarea vitală Ormuz, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, scriu AFP și Reuters.

„Până în acest moment, am distrus 28 de nave de minare”, a declarat Trump în fața reporterilor, în timpul unei vizite la Cincinnati, Ohio, la o zi după ce armata americană a anunțat că a distrus 16 astfel de nave ale Iranului.

Președintele american a descris din nou ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului drept o „excursie” și a dat asigurări că aceasta este „cu mult înainte” față de calendarul prevăzut.

Iranul ar fi amplasat în jur de 12 mine în strâmtoarea Ormuz

Iranul ar fi amplasat în jur de 12 mine în strâmtoarea Ormuz, au declarat două surse familiarizate cu problema, ceea ce ar putea complica redeschiderea căii navigabile înguste, rută importantă pentru transportul petrolului și al gazului natural lichefiat (GNL), a relatat anterior Reuters.

Exporturile de petrol și GNL pe această cale navigabilă au fost oprite efectiv din cauza războiului declanșat acum 12 zile de SUA și Israel, ceea ce a provocat o creștere vertiginoasă a prețurilor mondiale la petrol și gaze, notează Agerpres.

Comandamentul militar al Iranului a transmis miercuri că lumea ar trebui să se pregătească pentru o creștere a prețului petrolului la 200 de dolari pe baril.

Conform uneia dintre sursele citate, minele au fost amplasate „în ultimele zile” și majoritatea locurilor în care au fost puse sunt cunoscute. Însă sursa a refuzat să precizeze cum intenționează SUA să se ocupe de ele.

CNN a relatat pentru prima dată, marți, despre minarea strâmtorii.

Iranul amenință de mult timp că va riposta la orice atac militar prin minarea strâmtorii. Aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) la nivel mondial trec în mod normal prin strâmtoare, iar capacitatea Teheranului de a bloca transportul maritim prin canal îi conferă o influență enormă asupra SUA și aliaților lor.

Armata americană susține că a vizat navele iraniene care au amplasat mine, eliminând 16 dintre ele marți. Dar Marina SUA a refuzat până acum să asigure escortă de protecție pentru navele comerciale care traversează strâmtoarea.

Donald Trump ceruse marți Iranului să retragă imediat toate minele amplasate în strâmtoare și a declarat că, în caz contrar, vor exista consecințe militare „nemaiîntâlnite”.

În schimb, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că în prezent nu există indicii că strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, ar fi fost minată, potrivit agenției de presă DPA.

Wadephul, vorbind în Qatar în timpul unui turneu în Orientul Mijlociu, a confirmat totuși că ruta este efectiv blocată. „Practic, nu există trafic maritim și nimeni din regiune nu este în măsură să asigure o protecție adecvată”, a afirmat el.

Relatările conform cărora Iranul ar fi amplasat mine navale pe calea navigabilă au amplificat și mai mult temerile cu privire la aprovizionarea globală cu hidrocarburi.

Wadephul a subliniat că situația din strâmtoarea Ormuz are un impact enorm asupra aprovizionării globale cu energie. „În cele din urmă, văd doar o soluție diplomatică la această problemă a traversării în siguranță prin strâmtoarea Ormuz, nu una militară”, a spus el.

Trump: Războiul cu Iranul, „mai ușor decât am crezut”

Liderul de la Casa Albă le-a spus reporterilor care îl însoțeau în Ohio că războiul cu Iranul este atât un război, cât și o „excursie”.

„Tocmai ați spus că este o mică excursie și ați spus că este un război. Deci, care dintre ele este?”, a întrebat un reporter.

„Ei bine, ambele”, a răspuns președintele american, citat de CNN și The Guardian.

„Este o excursie care ne va ține departe de un război, iar războiul va fi, adică pentru ei – este un război. Pentru noi, s-a dovedit a fi mai ușor decât am crezut”, a continuat Trump.

În ultimele zile, liderul american a oferit cronologii contradictorii pentru război. Într-un discurs adresat luni republicanilor din Camera Reprezentanților, el a numit campania o „excursie pe termen scurt”, iar mai târziu a promis că „va merge mai departe mai hotărât ca niciodată pentru a obține victoria finală”.

„Să vedem ce se va întâmpla” cu noua conducere a Iranului, spune Trump

Referitor la noua conducere a Iranului, Donald Trump a adăugat: „Le-am eliminat de două ori conducerea, iar acum au apărut cu un nou grup. Să vedem ce se va întâmpla cu ei”.

Trump și-a exprimat în mod constant dezaprobarea față de noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis pe 28 februarie, în prima zi a bombardamentelor americano-israeliene asupra Teheranului.

În ultimele zile, Trump a spus că numirea lui Mojtaba Khamenei este o „mare greșeală” și a sugerat că acesta nu va „rezista mult” fără aprobarea SUA.

El a declarat reporterilor că este „dezamăgit” și „nemulțumit” de alegere, după ce anterior îl catalogase pe Mojtaba Khamenei drept „neserios” și „o alegere inacceptabilă” pentru a-i succeda tatălui său.

Președintele SUA a refuzat, de asemenea, până acum să excludă posibilitatea ca Mojtaba Khamenei să devină o țintă militară. Israelul, între timp, a promis că îl va viza pe noul lider suprem al Iranului.

Cel puțin 25 de atacuri asupra unor ținte americane

De cealaltă parte, cel puțin 25 de atacuri iraniene au vizat situri americane sau cu personal militar american în Orientul Mijlociu de la începutul conflictului, la finalul lunii februarie, arată o analiză AFP despre loviturile efectuate.

Printre aceste atacuri înregistrate între 28 februarie și 11 martie, la ora 15:00 GMT, patru lovituri au fost îndreptate împotriva ambasadelor sau consulatelor americane din Arabia Saudită, Kuweit și Irak.

Celelalte 21 de atacuri cu rachete sau drone iraniene au vizat 13 situri militare diferite în care se afla personal american.

Este vorba în primul rând de baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită și de aeroportul irakian din Erbil, care adăpostește o bază americană, acestea fiind atacate de cel puțin patru ori, iar bazele Al-Udeid din Qatar și Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite au fost vizate de cel puțin două ori fiecare.

Acest bilanț nu cuprinde cele șapte atacuri observate sau revendicate de Iran împotriva radarelor și/sau sistemelor de apărare antirachetă THAAD ale SUA, operate fie de Statele Unite, fie de țările din Golf, sisteme situate în general în apropierea bazelor vizate de Iran.

AFP a reușit să verifice și să confirme pagubele după 12 atacuri care au vizat situri militare legate de SUA, analizând imagini din satelit, cea mai recentă datând din 5 martie, înainte ca furnizorii americani de imagini de înaltă rezoluție să impună restricții clienților lor pentru a-și proteja aliații.

În paralel, tot potrivit aceleiași baze de date a AFP, aproape 30 de atacuri au vizat infrastructurile energetice în Orientul Mijlociu între începutul conflictului și 11 martie, dintre care mai mult de jumătate au fost întreprinse de forțele Teheranului.

AFP a contabilizat circa 16 atacuri iraniene în șapte țări diferite din Golf, care au țintit zăcăminte sau complexe petroliere și de gaze.

Printre siturile vizate figurează zona industrială din Emiratele Arabe Unite, unde se află rafinăria Ruwais, una dintre cele mai mari din lume, care a fost închisă marți din rațiuni de securitate.