Forțele armate poloneze vor utiliza un sistem de inteligență artificială (AI) al companiei americane Palantir pentru a sprijini procesul decizional, conform unui contract semnat vineri la Varșovia, a anunțat Ministerul Apărării, informează AFP, conform Agerpres.

El va servi la „analizarea rapidă a informațiilor, identificarea amenințărilor și pregătirea de recomandări pentru comandanți”, exploatând datele din mai multe surse, a precizat ministerul pe site-ul instituțional.

Ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a subliniat în fața presei că Palantir nu va avea acces nici la sistem și nici la informațiile pe care acesta le va conține.

„Toate cheile, serverele și informațiile vor fi rezervate exclusiv armatei poloneze. Noi cumpărăm o unealtă, dar informațiile pe care le vom plasa în sistem și le vom retrage din el vor aparține exclusiv Poloniei”, a dat asigurări ministrul.

Potrivit lui, sistemul va fi utilizat de toate componentele forțelor armate poloneze.

Kosiniak-Kamysz a vorbit despre „un moment istoric” și „de cotitură”, comparabil cu achiziționarea de către Polonia de avioane F-35 sau elicoptere Apache.

El a mai spus că armata poloneză își dezvolta propriile sisteme similare, care să îl înlocuiască în cele din urmă pe cel de la Palantir.

Dacă ele vor ajunge la nivelul sistemului Palantir, „atunci, firește, aceasta va fi prima noastră opțiune”, a afirmat ministrul.

Șeful Statului Major polonez, generalul Wieslaw Kukula a apreciat că sistemul de la Palantir „ne va apropia de NATO și ne ameliora poziția în cadrul Alianței”.

Franța și Marea Britanie au anunțat că în prezent caută soluții alternative la diversele platforme ale Palantir care domină în acest moment piața și au fost selectate de NATO.

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