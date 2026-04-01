Armata rusă anunță că a preluat controlul complet asupra regiunii Luhansk din estul Ucrainei

Șeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, împreună cu ofițeri de pe front, dând „instrucțiuni pentru acțiuni ulterioare” în războiul împotriva Ucrainei, pe 22 februarie 2025. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Ministerul Apărării de la Moscova a declarat miercuri că forțele rusești au preluat controlul total asupra regiunii Luhansk din estul Ucrainei, sugerând că ar fi cucerit o mică fâșie de teritoriu care a rămas până acum în afara controlului lor încă din 2022, transmite Reuters.

„Unitățile grupării militare ‘Vest’ au finalizat eliberarea Republicii Populare Luhansk”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat, folosind numele preferat de Moscova pentru regiunea ucraineană.

Peste 99% din regiunea Luhansk, una dintre cele patru regiuni ucrainene pe care președintele Vladimir Putin le-a declarat anexate la Rusia în septembrie 2022, se afla sub control rusesc de ceva timp.

Reuters notează că nu a putut verifica independent situația de pe câmpul de luptă și că deocamdată nu a existat nicio reacție oficială din partea Ucrainei.

Rușii au cerut din nou Ucrainei să se retragă din Donbas

Luhansk este una dintre cele două regiuni, alături de Donețk, care alcătuiesc zona industrializată mai largă a Donbasului.

Kremlinul a reiterat miercuri cererea ca forțele ucrainene să se retragă din partea Donețk-ului pe care Moscova nu o controlează, pentru a pune capăt așa-numitei „faze fierbinți” a războiului. Kievul a respins în mod repetat revendicările Moscovei.

Ministerul Apărării al Rusiei a mai declarat că forțele sale au preluat controlul asupra satului Verkhnya Pysarivka din regiunea Harkov și asupra localității Boikove din regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei.

Reuters nu a putut verifica independent aceste afirmații privind situația de pe câmpul de luptă.