Zelenski exclude o retragere din Donbas: „Suntem gata să discutăm despre compromisuri cu SUA, dar nu să primim ultimatumuri din partea rușilor”

Președintele ucrainean a subliniat că țara sa este pregătită să facă compromisuri reale pentru a obține pacea, dar nu în detrimentul independenței sau suveranității sale, potrivit Kyiv Post.

Într-un interviu acordat publicației nipone Kyodo News la Kiev, Zelenski a respins cererea Moscovei ca forțele ucrainene să se retragă din regiune, unde au avut loc unele dintre cele mai intense lupte din cadrul războiului pe scară largă.

„Nu ne putem retrage de pe teritoriul nostru. Este linia noastră reală de apărare”, a declarat el, în timp ce negocierile cu Rusia continuă.

Rusia a încercat să obțină controlul deplin asupra regiunii Donbas, care include regiunile Donețk și Luhansk, și a condiționat în repetate rânduri negocierile de retragerea trupelor ucrainene. Kievul a susținut că nu va ceda teritoriul sub presiune.

„Suntem gata să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu pentru a primi din nou și din nou ultimatumuri din partea rușilor. Ei sunt agresorii. Toată lumea a recunoscut acest lucru. Acest lucru nu s-a schimbat”, a spus el.

„Un compromis important”

Zelenski a adăugat că multe țări au acționat sau au încercat să acționeze ca mediatori de la începutul războiului, în special în Orientul Mijlociu și Asia.

„De aceea, compromisul nostru este că discutăm despre compromisuri cu agresorul. «Rămânem pe poziții» este un compromis important”, a spus el. „Ei au ocupat aproape 20% din teritoriul nostru. Și suntem gata să discutăm despre pace acum, pe baza principiului «Rămânem pe poziții». Acesta este un compromis important”, a adăugat Zelenski.

Negocierile de pace

Negociatorii ucraineni și ruși s-au întâlnit săptămâna aceasta la Geneva pentru a treia lor reuniune din 2026, mediată de SUA, fără a se ajunge la vreun progres în privința punctelor cheie, inclusiv cel privind teritoriile.

Moscova dorește ca Kievul să-și retragă forțele din restul de 20% din regiunea Donețk din est, pe care Rusia nu o controlează, lucru pe care Ucraina refuză să-l facă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că nu poate confirma încă când și unde va avea loc o nouă rundă de negocieri privind Ucraina.