Armata rusă avansează în regiunea Zaporojie. Moscova spune că a capturat două localități și a apropiat frontul de orașul Orikhiv

Rusia a anunțat duminică că trupele sale au avansat semnificativ în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, preluând controlul a două localități în cadrul unei ofensive ample care urmărește să cucerească întreaga regiune, notează Reuters.

Cu o armată mai mică decât cea rusă, Ucraina încearcă să își consolideze apărarea în regiunea Donețk, menținând în același timp stabilitatea pe restul frontului, în condițiile atacurilor intense cu artilerie și drone desfășurate de unități rusești foarte mobile.

De la pătrunderea în regiunea Dnipropetrovsk la sfârșitul lunii iunie, forțele ruse avansează atât aici, cât și în regiunea vecină Zaporojie, unde au înaintat pe un front relativ larg cu cel puțin 30 km în ultimele șase săptămâni, potrivit hărților pro-ucrainene.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că trupele sale au cucerit localitatea Rivnopillia, ceea ce expune orașul Huliaipole unui posibil atac prin încercuire. De asemenea, a precizat că forțele ruse au ocupat Mala Tokmachka, aflată la doar 9 km de Orikhiv.

„Este dificil de supraestimat importanța acestui sat pentru apărarea Orikhivului”, a spus Yuri Podoliaka, unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari ruși, adăugând că Mala Tokmachka este, practic, „poarta de intrare către Orikhiv”.

Nu a existat un comentariu imediat din partea Ucrainei. Săptămâna trecută, comandantul-șef ucrainean a declarat că luptele s-au intensificat pe unele sectoare ale frontului din Zaporojie, inclusiv în jurul orașului Huliaipole. Separat, armata ucraineană a anunțat că trupele sale s-au retras din mai multe sate din zonă.

Soldații și comandanții ucraineni spun că nu au suficienți oameni pentru a menține multe dintre pozițiile defensive, în pofida miilor de drone care survolează câmpul de luptă și fac ca avansurile ambelor tabere să fie extrem de costisitoare.

Rusia controlează aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei, adică 115.476 km pătrați, o creștere de doar un punct procentual față de acum doi ani. Moscova vrea să preia controlul întregului Donbas – care include regiunile Donețk și Lugansk –, precum și al întregelor regiuni Herson și Zaporojie.

Rusia susține că deține aproximativ 75% din regiunea Zaporojie, ceea ce înseamnă că Ucraina controlează încă circa 7.000 km pătrați, inclusiv orașul Zaporojie, care avea o populație de peste 700.000 de locuitori înainte de război.