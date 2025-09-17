Armata rusă pregătește încă două „campanii ofensive de amploare”. Avertisment de la vârful statului ucrainean

Fotografie ilustrativă - Un tanc ucrainean trece pe lângă o mașină în flăcări, în apropiere de granița ruso-ucraineană, regiunea Sumî, Ucraina, pe 14 august 2024. FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Forțele ruse pregătesc încă două ofensive de amploare după trei campanii eșuate în acest an, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat postului britanic Sky News.

„Se pregătesc pentru încă două operațiuni ofensive în toamnă”, a afirmat Zelenski. „Au fost deja trei, iar în viitor… vor mai fi încă două campanii ofensive de amploare”, a susținut liderul de la Kiev, în interviul publicat marți, 16 septembrie.

Declarațiile acestuia au venit după ce președintele rus Vladimir Putin le-ar fi transmis oficialilor americani că intenționează să cucerească întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei (provinciile Donețk și Luhansk) până la sfârșitul anului 2025. Potrivit unor surse ale agenției Reuters, Putin consideră că forțele sale „câștigă”, în ciuda avansului teritorial limitat.

Din noiembrie 2022, Moscova a câștigat suplimentar aproximativ 1% din teritoriul ucrainean, în ciuda ofensivei sale din vara anului 2025, care a avansat cu una dintre cele mai rapide viteze desfășurate de la sfârșitul anului 2024 încoace, notează The Kyiv Independent.

Zelenski a atribuit eșecurile militare rusești pierderilor semnificative de soldați și de echipamente.

„Au pierdut din cauza numărului mare de victime în rândul personalului și a numărului mare de echipamente pierdute”, a susținut Zelenski. „Ceea ce le-am spus europenilor și ceea ce am spus la Casa Albă… rușii nu vor putea să ne cucerească estul”, a adăugat liderul ucrainean.

Zelenski a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora Rusia ar putea cuceri orașe precum Sumî, din nord-est, calificându-le drept „minciuni și manipulare”.

Mai devreme în cursul acestui an, armata rusă a deschis un nou front în regiunea Sumî, cucerind mai multe sate, în lunile mai și iunie. La începutul lunii septembrie, Zelenski a declarat că ofensiva rușilor a fost „complet zădărnicită”.

„Cred că rușii se descurcă mai rău decât se așteptau”, a adăugat el. „Se descurcă mult mai rău decât i-au spus lui Putin. El nu știe despre asta”, a mai susținut Zelenski.

Publicația The Economist estimează că Rusia a pierdut aproximativ 31.000 de soldați între 1 mai și 9 iulie, în timp ce Statul Major al Ucrainei estimează pierderile totale ale Rusiei de la începutul războiului, în 2022, și până în prezent la aproximativ 1.100.000 de militari.

În august, Zelenski a spus că Moscova va avea nevoie de încă patru ani pentru a cuceri complet Donbas, regiunea din estul Ucrainei formată în mare parte din provincia Luhansk, ocupată, și regiunea Donețk, aflată parțial sub ocupația rusă.