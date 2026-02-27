Armata SUA a doborât din greșeală, cu o armă laser, o dronă guvernamentală

Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală cu un sistem anti-dronă bazat pe laser, un accident care a determinat Administrația Federală a Aviației să interzică joi zborurile într-o zonă din jurul Fort Hancock din Texas, au declarat pentru Reuters consilieri parlamentari.

Aceștia au spus că Pentagonul a folosit un sistem laser de mare energie pentru a doborî o dronă a Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor în apropierea frontierei cu Mexicul, într-o zonă care este adesea încălcată de drone mexicane folosite de cartelurile de droguri.

Pentagonul, Administrația Federală a Aviației (FAA) și Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor au transmis un comunicat în care afirmă că armata a utilizat un „sistem anti-aeronave fără pilot … pentru a neutraliza un sistem aerian fără pilot aparent amenințător care opera în spațiul aerian militar”.

Potrivit acestora, incidentul „a avut loc departe de zonele populate și că nu existau aeronave comerciale în apropiere. Aceste agenții vor continua să colaboreze și să comunice mai intens pentru a preveni astfel de incidente în viitor”.

Parlamentarii Rick Larsen, Bennie Thompson și Andre Carson, democrați în comisiile din Camera Reprezentanților care supervizează sectoarele aviației și securității interne, au criticat lipsa de coordonare în doborârea dronei.

„Vedem rezultatul incompetenței”

Aceștia au declarat că au avertizat cu luni în urmă că decizia Casei Albe de a ocoli o propunere comună democrată și republicană de a instrui operatori de contra-drone și de a aborda problemele de coordonare „a fost o idee lipsită de viziune”.

„Acum, vedem rezultatul incompetenței”, se mai spune în comunicat.

FAA, care a invocat „motive speciale de securitate” în anunțul său privind restricțiile asupra spațiului aerian din apropierea frontierei cu Mexicul, a declarat că extinde restricțiile de zbor anterioare în zonă pentru a „include o rază mai mare pentru a asigura siguranța”, dar a precizat că acest lucru nu afectează zborurile comerciale datorită locației sale.

Luna aceasta, FAA anunțase că va opri traficul timp de 10 zile la aeroportul din apropierea orașului El Paso, Texas, pentru ca apoi să revină asupra deciziei și să ridice restricția după aproximativ opt ore. Fort Hancock se află la aproximativ 80 km de El Paso.

Reuters și alte publicații au scris că închiderea a fost motivată de îngrijorări legate de utilizarea sistemului laser anti-drone și că FAA a acceptat să renunțe la restricțiile din jurul El Paso dacă Pentagonul va fi de acord să amâne testele suplimentare până la finalizarea unei evaluări de siguranță a FAA.