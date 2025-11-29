Armata SUA a efectuat o „dublă lovitură” asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, după ce un prim atac nu i-a ucis pe toţi cei aflaţi la bord

Captură dintr-un videoclip postat pe 2 septembrie 2025, pe contul Truth Social al lui Donald Trump, cu lovitura asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri

Dublul atac a fost efectuat asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri care opera în zona Caraibelor pe 2 septembrie, potrivit CNN.

Primul atac părea să fi avariat ambarcațiunea suspectă de trafic de droguri şi să fi provocat decese, dar armata a evaluat că existau supravieţuitori. Astfel, armata a efectuat un doilea atac i-a ucis pe membrii rămaşi ai echipajului, au declarat pentru CNN surse familiare cu situaţia.

În urma dublului atac din septembrie, care a deschis o serie regulată de lovituri ale SUA asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, 11 oameni au fost uciși, iar nava s-a scufundat.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, ordonase armatei înaintea operaţiunii să se asigure că lovitura îi ucide pe toţi cei aflaţi la bord, însă nu este clar dacă el ştia că existau supravieţuitori înainte de al doilea atac, a spus una dintre surse pentru CNN.

Anunțul lui Trump

Atacul şi decesele au fost anunţate de preşedintele Donald Trump în ziua loviturilor, dar administraţia nu a recunoscut public niciodată că a ucis supravieţuitori.

Liderul de la Casa Albă a declarat joi că acţiuni terestre pentru a opri reţelele suspectate de trafic de droguri din Venezuela ar putea „începe foarte curând”, în contextul în care continuă întrebările privind legalitatea campaniei militare a SUA în America Latină.

Oficialii au recunoscut că nu ştiu identitatea tuturor persoanelor aflate la bordul bărcilor înainte ca acestea să fie atacate.

Atacurile „încalcă legea”

„Am fost alarmată de numărul de ambarcaţiuni pe care această administraţie le-a distrus fără nicio consultare cu Congresul,” a declarat pentru CNN săptămâna aceasta reprezentanta democrată Madeleine Dean.

„Chiar săptămâna trecută, am analizat câteva documente privitoare la scufundarea acestor nave şi uciderea oamenilor de pe ele. Nicăieri acolo nu exista vreo clarificare a ceea ce se întâmpla”, a spus Dean.

Persoane informate despre atacul de tip „dublă lovitură” au spus că sunt îngrijorate că acesta ar putea încălca legea conflictelor armate, care interzice executarea unui combatant inamic care este scos din luptă din cauza unei răni sau a unei capitulări.

„Încalcă legea în ambele situaţii,” a declarat Sarah Harrison, fost consilier general asociat al Pentagonului, în prezent analist principal la think tank-ul Crisis Group. „În primul rând, ucid civili, iar dacă presupui că sunt combatanţi, este tot ilegal. Conform legii conflictelor armate, dacă cineva nu mai poate lupta, atunci trebuie tratat uman.”

Secretarul american al Apărării: Operaţiunile noastre din Caraibe sunt legale

Într-o postare pe reţelele de socializare vineri, Hegseth a continuat să apere loviturile asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri.

„Operaţiunile noastre actuale din Caraibe sunt legale atât conform legislaţiei SUA, cât şi dreptului internaţional, toate acţiunile respectând legea conflictelor armate – şi fiind aprobate de cei mai buni avocaţi militari şi civili, pe întreg lanţul de comandă”, a scris el.

„Fiecare traficant pe care îl ucidem este afiliat unei organizaţii teroriste”, a conchis Pete Hegseth.