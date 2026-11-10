Armata SUA a mutat de urgență avioane de la o bază din Marea Britanie

Forțele aeriane americane au evacuat luni aeronave dintr-o a doua bază aeriană din Marea Britanie, în urma unei amenințări din partea Iranului, au declarat surse la curent cu situația pentru Wall Street Journal, scrie Reuters.

Decizia a venit la câteva săptămâni după ce Washingtonul și-a retras bombardierele de la baza aeriană RAF Fairford, situată la nord-vest de Londra, în urma unui incident de securitate suspectat că avea legătură cu Iranul.

Două avioane-cisternă americane de realimentare care utilizau baza militară RAF Mildenhall au fost redirecționate către Germania luni dimineață, în timp ce alte câteva avioane-cisternă aflate la bază au fost mutate în Germania și în alte locații mai târziu în cursul zilei, conform WSJ.

Potrivit cotidianului american, natura exactă a amenințării la adresa bazei RAF Mildenhall încă se discută în rândul oficialilor americani.

SUA au ridicat nivelul de securitate la RAF Mildenhall și RAF Lakenheath, cea mai mare bază aeriană a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite din Anglia, la FPCON Charlie, a declarat un oficial american la curent cu situația pentru WSJ.

Force Protection Condition (FPCON) Charlie este al doilea nivel de alertă ca importanță din sistemul de securitate al Departamentului Apărării al SUA și se aplică atunci când informațiile indică probabilitatea unei acțiuni teroriste.

„Nu comentăm în mod obișnuit activitatea altor națiuni. Aeronavele și alte resurse se deplasează în mod regulat în funcție de cerințele operaționale”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a refuzat să ofere The Wall Street Journal detalii despre deplasarea aeronavelor, dar a precizat că acestea se rotesc între baze și locații operaționale din diverse motive.

Reuters a precizat că nu a reușit să contacteze Forțele Aeriene ale SUA, în timp ce Casa Albă, Pentagonul și Comandamentul European al SUA nu au răspuns imediat la solicitările agenției.

Incident la altă bază aeriană

În septembrie, cinci bărbați au fost arestați în afara bazei aeriene RAF Fairford, în urma unui incident de securitate, iar alți doi au fost arestați ulterior sub suspiciunea de a fi ajutat serviciile de informații iraniene.

Circumstanțele incidentului, care rămân în mare parte neelucidate, au atras o atenție internațională uriașă, survenind într-un moment de îngrijorare sporită cu privire la implicațiile de securitate pentru statele occidentale ale războiului dintre Statele Unite și Iran, și au determinat SUA să-și retragă bombardierele B-1 de la baza aeriană Fairford din motive de securitate.

Baza RAF Fairford a fost folosită de bombardierele americane pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat luna trecută că în incidentul de la RAF Fairford a fost probabil implicat Iranul.

Deși ambasadorul Teheranului în Marea Britanie a negat acuzațiile potrivit cărora Teheranul ar fi fost implicat în vreun complot împotriva bazei aeriene, Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat în iulie că baza Fairford și orice altă bază utilizată pentru a lansa atacuri împotriva Iranului constituie ținte legitime.