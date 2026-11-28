Aproximativ șase aparate de zbor fără pilot au survolat baza RAF Lakenheath din Marea Britanie la începutul acestei luni, iar forțele americane au intervenit.

Militarii americani au folosit tehnologie anti-dronă pentru a respinge aparatele care au invadat baza britanică, utilizată de Forțele Aeriene ale SUA, a relatat sâmbătă Financial Times, citat de Reuters.

Iranul este suspectat că s-ar afla în spatele acestui incident, au declarat surse familiarizate cu situația pentru publicația britanică, care au precizat că dronele nu au fost recuperate de personalul britanic sau american.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Marea Britanie a confirmat intervenția.

„Poliția Ministerului Apărării și Poliția din Suffolk au colaborat îndeaproape cu Forțele de Securitate ale Forțelor Aeriene ale SUA (USAF) pentru a răspunde la sesizările privind activitatea neautorizată a dronelor la baza RAF Lakenheath pe 13 noiembrie, iar situația a fost rezolvată rapid, baza RAF Lakenheath revenind la măsurile normale de securitate și protecție a forțelor”, a declarat oficialul britanic pentru Reuters.

Casa Albă și Pentagonul nu au oferit încă o reacție. În schimb, un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat că personalul de la bază a intervenit după ce a detectat „o activitate suspectă a unor drone neautorizate”. El a precizat că niciun membru al personalului, nicio aeronavă și nicio infrastructură nu au fost afectate în urma incidentului.

Un alt incident, în septembrie

Episodul de la RAF Lakenheath are loc după un incident petrecut în septembrie la baza RAF Fairford, o altă facilitate britanică utilizată de Forțele Aeriene ale SUA.

Președintele Donald Trump a declarat luna trecută că o amenințare legată de Iran a determinat atunci retragerea bombardierelor americane B-1 de la acea bază.

Teheranul a respins însă acuzațiile de implicare în incidentul de la Fairford sau în alte activități ostile pe teritoriul Marii Britanii, unde autoritățile acuză de ani de zile Iranul că ar fi implicat în comploturi și tentative de asasinat împotriva disidenților și a unor ținte israeliene și evreiești.