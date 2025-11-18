Armata ucraineană confirmă pentru prima dată că a lovit Rusia cu rachetele americane ATACMS, cu rază lungă de acțiune, și spune că va continua să o facă

Presa ucraineană difuzează o înregistrare video cu lansarea unei salve de rachete ATACMS pentru a lovi Rusia, pe 23 iunie 2024. FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Armata ucraineană a anunțat marți că a atacat ținte militare de pe teritoriul Rusiei folosind rachete ATACMS cu rază lungă de acțiune, furnizate de SUA, calificând acest lucru drept o „evoluție semnificativă”, scriu Reuters și The Kyiv Independent.

Kievul nu a afirmat anterior în mod deschis că utilizează aceste sisteme avansate de rachete balistice furnizate de SUA asupra țintelor din Rusia, deși restricția privind utilizarea acestora a fost ridicată de administrația Biden, care și-a încheiat mandatul în urmă cu un an.

Statul Major General al armatei ucrainene a afirmat că atacul din 18 noiembrie a fost „o evoluție semnificativă care subliniază angajamentul ferm al Ucrainei față de suveranitatea sa”.

„În ciuda presiunii continue exercitate de acțiunile ofensive rusești, ucrainenii rămân rezistenți, demonstrând determinare și hotărâre constantă în apărarea patriei lor. Utilizarea capacităților de atac cu rază lungă de acțiune, inclusiv a sistemelor precum ATACMS, va continua”, a mai transmis marți conducerea armatei ucrainene, într-un comunicat de presă.

Statul Major General nu a furnizat detalii suplimentare despre atac.

Kievul a primit sistemele de rachete ATACMS (Army Tactical Missile System) în urmă cu doi ani, dar inițial a primit restricția de a le utiliza doar pe propriul teritoriu, din care aproape o cincime este ocupat de trupele ruse.

Canalul ucrainean de Telegram Exilenova+ a scris că locuitorii din Voronej, Rusia, au raportat că au auzit explozii și intrarea în funcțiune a apărării antiaeriene din cauza unui atac cu rachete asupra orașului.

Rachetele ATACMS au o rază de acțiune de aproximativ 300 de kilometri (186 de mile) și pot transporta un focos care conține 170 de kilograme de explozibili.

Joe Biden, care era președintele SUA la acea vreme, a ridicat aceste restricții în noiembrie 2024, o măsură care a fost inițial criticată de succesorul său, Donald Trump.

Trump a declarat, pe 21 august, că Ucraina „nu are nicio șansă de a câștiga” dacă nu i se permite să atace Rusia și l-a criticat pe Joe Biden pentru că nu a lăsat Kievul „să riposteze, ci doar să se apere”.

Confirmarea din partea conducerii armatei ucrainene a venit după luni de zile în care procesul de revizuire al Departamentului Apărării al SUA (Pentagonul) i-a acordat secretarului Pete Hegseth autoritatea de a bloca atacurile de lungă distanță ale Ucrainei în Rusia cu rachete americane, ceea ce a împiedicat efectiv utilizarea rachetelor ATACMS împotriva țintelor din Rusia de la sfârșitul primăverii, a scris The Wall Street Journal pe 23 august.

Ucraina a primit pentru prima dată versiuni cu rază de acțiune mai scurtă ale rachetelor ATACMS în toamna anului 2023. În primăvara anului 2024, SUA au început să furnizeze modele îmbunătățite.

Ucraina a solicitat de asemenea rachete Tomahawk fabricate în SUA, cu o rază de acțiune de 2.500 de kilometri (1.550 mile), afirmând că acestea vor contribui la aducerea Moscovei la masa negocierilor.

Deși Trump a luat inițial în calcul ideea de a le vinde Kievului, în noiembrie a afirmat că „nu ia în considerare” această măsură.