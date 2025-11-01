Arme de 2,4 milioane de dolari confiscate în cea mai letală operațiune antidrog din istoria Braziliei. Unele aparțin unor armate străine

Imagine de la acțiunea poliției din favela Vila Cruzeiro din Rio de Janeiro, Brazilia, 28 octombrie 2025. Credit: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Autoritățile au confiscat 120 de arme în timpul recentei operațiuni antidrog din Rio de Janeiro, în care au murit cel puțin 121 de persoane, a anunțat guvernul statal, sâmbătă, potrivit AFP.

În acțiunea de marți a poliției din două complexuri de favele au murit cel puțin 117 persoane suspectate de infracțiuni și patru ofițeri de poliție, conform celui mai recent bilanț oficial, fiind cel mai letală operațiune antidrog din istoria Braziliei.

Guvernul statului Rio de Janeiro a anunțat că în operațiune a avut loc „una dintre cele mai mari confiscări” de arme militare într-o singură zi – 120 de arme în total, inclusiv 93 de puști, evaluate la 12,8 milioane de reali (aproximativ 2,4 milioane de dolari).

În plus, autoritățile au găsit muniție, explozibili, droguri și echipament militar în cadrul operațiunii care a vizat Comando Vermelho, una dintre cele mai vechi și mai puternice bande din țară, care controlează zone întinse din Rio de Janeiro.

„Un arsenal tipic pentru un scenariu de război”

Potrivit autorităților, unele dintre arme provin din alte țări, precum Argentina, Belgia, Germania, Peru, Rusia și Venezuela, fiind vorba inclusiv despre modele folosite în zone de conflict, cum ar fi AK-47 și FAL. Unele puști aparțin unor armate străine.

„Ne uităm la un arsenal tipic pentru un scenariu de război”, a declarat secretarul Poliției Civile din Rio de Janeiro, Felipe Curi, într-un comunicat.

Curi a spus că vor fi cercetate rutele folosite de grupările criminale pentru a aduce armele în Rio de Janeiro.

Operațiunea poliției a fost condamnat de unele organizații pentru drepturile omului, iar Organizația Națiunilor Unite (ONU) a cerut o anchetă.

Rudele unora dintre victime susțin că au reclamat execuții sumare.

Sondajele arată însă că majoritatea brazilienilor au aprobat operațiunea, care a fost descrisă de guvernatorul statului, Claudio Castro, drept un succes împotriva „narcoterorismului”.

Reacția președintelui brazilian

Chiar și președintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva, acuzat de critici de atitudini indulgente față de criminalitate, a încercat să adopte o poziție mai dură împotriva bandelor în reacția sa la acțiunea poliției.

„Nu putem accepta ca această crimă organizată să continue să distrugă familii, să oprime locuitorii și să răspândească droguri și violență în orașe”, a scris Lula pe platforma X.

El a prezentat Congresului un proiect de lege care prevede o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pentru membrii bandelor criminale.

Joi, Lula a promulgat noi măsuri legislative pentru combaterea crimei organizate.