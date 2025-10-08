Arme puternice au fost trimise din România în Israel cu un transport special, conform unui document descoperit de siteul de investigații Snoop

În august 2025, o încărcătură de două tone descrisă ca „mortiere tractate” a fost trimisă din portul Constanța spre Haifa, potrivit unui document intrat în posesia siteului de investigații Snoop, cu ajutorul jurnaliștilor irlandezi de la The Ditch. În timp ce ONU cer oprirea fluxului de arme pentru războiul din Gaza, Statul român nu comunică despre exporturile militare de la începutul războiului din Gaza.

Un container încărcat cu mortiere tractabile de 120 mm A7 A2 a plecat de la o subsidiară din Bacău a companiei israeliene Elbit Systems către Haifa, potrivit unui document consultat de redacția Snoop, care publică marți o investigație.

Aceste lansatoare, pe care Forțele de Apărare Israeliene (IDF) le au în arsenal, oferă putere de foc similară artileriei, dar mai rapidă, acoperire pe distanțe mari și compatibilitate cu o gamă largă de muniții (explozive, fumigene etc.).

Snoop a întrebat MAE, MApN, Guvernul și miniștrii responsabili ce concluzii au avut evaluările de risc pentru licențele de export militar către Israel. Nimeni nu a răspuns.

Un transport maritim (SEA Main Vessel) de două tone, cu mortiere tractate de 120 mm A7 A2, a fost expediat de la Bacău (ROBCM), pe 5 august, și încărcat la Constanța.

Portul de descărcare pentru această navă (CIL024387), operată de o companie daneză, a fost Haifa, Israel, pe 11 august, conform unor documente obținute de siteul independent Snoop, cu ajutorul partenerilor de la site-ul irlandez de investigații On the Ditch.

Din Bacău căre Haifa

Potrivit documentelor văzute de Snoop, mortierele au plecat de la Elmet International SRL din Bacău și au ajuns, pe 12 august, la firma-mamă din Israel, Elbit Systems, companie care e lider în domeniul tehnologiei de apărare.

În Bacău, Elbit Systems are două subsidiare – Elmet International SRL și AE Electronics SA. În total, compania israeliană de armament are patru unități de producție în România. Elmet Bacău produce la capacitate locală componente şi subansamble pentru mortierele de 120 mm şi, conform documentelor logistice analizate, România a expediat loturi etichetate „120 mm Towable Mortars A7/A2”, ceea ce indică fie trimiterea de sisteme complete, fie a kiturilor gata de integrare.

Informațiile despre transportul din august sunt confirmate și de alte documente oficiale publicate pe site-ul Autorității Fiscale a Israelului.

În documentele analizate de Snoop pe platforma online se arată și alte detalii, printre care:

Pe 12 august 2025, la ora 11.47, transportul de mortiere de 120 mm a fost vămuit complet și scos fizic din Portul Haifa de către compania daneză de logistică și de transport DSV, în vederea livrării către clientul final din Israel – Elbit Systems.

Eliberarea din portul israelian s-a făcut pe baza unei Declarații de Import. Acesta este documentul oficial care atestă plata taxelor și conformitatea legală.

Declarația de Import înregistrată la Autoritatea Fiscală Israeliană reprezintă o dovadă indirectă a unei tranzacții comerciale internaționale, cel mai adesea o vânzare-cumpărare.

În urma unor discuții purtate de reporterii Snoop cu experți în domeniu, există două variante: fie este vorba de un export definitiv din România către Israel, fie despre un transport în vederea unor reparații / îmbunătățiri / teste între compania israeliană Elbit Systems și subsidiara din Bacău.

Autoritățile tac

Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), structură aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), este instituția care reglementează și controlează exporturile, importurile și alte operațiuni cu bunuri militare.

ANCEX acționează în conformitate cu legislația națională, Poziția Comună a UE 2008/944/PESC privind exporturile de arme, Lista Comună a UE a echipamentelor militare, precum și cu Tratatul privind Comerțul cu Arme (ATT).

Practic, orice export, import, transfer, tranzit, transbordare sau intermediere cu produse militare necesită obținerea prealabilă a unei licențe de la ANCEX. Fără această autorizație, transportul este ilegal.

Acest traseu legal este obligatoriu pentru ca România să respecte tratatele și acordurile internaționale la care este parte. Prin acestea s-a obligat să nu exporte arme, componente, structuri militare către țări sau grupări aflate sub embargou.

Licențele sunt aprobate sau respinse de un Consiliu Interministerial, condus de directorul ANCEX, Ioan Tudor, numit în funcție din ianuarie 2023. Din Consiliu fac parte reprezentanți ai mai multor instituții ale statului român: MAE, MApN, Ministerul Economiei, MAI, SRI, SIE și Direcția Generală a Vămilor (DGV).

Același consiliu analizează fiecare cerere de licență și evaluează nivelul de risc: situația drepturilor omului, existența unui conflict armat, riscul de reexport și compatibilitatea cu interesele de securitate națională și europeană.

Snoop a trimis solicitări la mai multe instituții implicate, inclusiv către miniștri, Guvern și la subsidiara Elmet din Bacău, pentru a clarifica natura transportului din august 2025. Am întrebat totodată cum s-a făcut analiza de risc și ce concluzii a avut Consiliul ANCEX cu privire la evaluările umanitare care au stat la baza acordării aprobărilor. Nu am primit niciun răspuns.

Contactat de Snoop, generalul Claudiu Degeratu, analist militar, spune că exporturile de armament depind de analiza de risc făcută de statul român, dar cum aceste analize sunt confidențiale, „e imposibil de evaluat din exterior cum s-a ajuns la concluzii și dacă decizia e bună sau nu”.

Până în 2023, MAE a publicat pe site-ul instituției rapoarte trimestriale și anuale ale ANCEX privind exportul și alte operațiuni cu produse militare. Pe 2024 și pe primele luni din 2025 aceste rapoarte lipsesc. Conform url-urilor de pe site, care conțin datele de upload, rapoartele anuale erau publicate în primăvara, cel târziu toamna, anului următor. Cele trimestriale chiar mai devreme.

Snoop a întrebat MAE, dar și pe ministrul de Externe Oana Țoiu care sunt motivele pentru care raportul din 2024 nu este public. Continuarea pe Snoop.