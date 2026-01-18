Armistițiu în Siria. Guvernul de la Damasc s-a impus în fața milițiilor kurde

Guvernul sirian şi Forţele Democratice Siriene (SDF) susţinute de SUA au convenit duminică asupra unui armistiţiu imediat şi cuprinzător pe toate fronturile, după zile de lupte, în timp ce armata avansa în teritoriile controlate de kurzi din nord-est, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Încetarea focului va fi însoţită de retragerea tuturor forţelor afiliate SDF la est de Eufrat, potrivit unui document publicat duminică de preşedinţia siriană.

Guvernul central preia controlul a două provincii

Acordul prevede integrarea tuturor forţelor SDF în ministerele Apărării şi Internelor, după efectuarea verificărilor de securitate necesare, se arată în comunicat. Guvernul va prelua, de asemenea, imediat şi complet provinciile Deir al-Zor şi Raqqa, controlate de kurzi, din punct de vedere militar şi administrativ.

Toate punctele de trecere a frontierei, precum şi câmpurile de gaz şi petrol din zonă vor fi, de asemenea, predate guvernului sirian. SDF se va angaja să evacueze din ţară toţi liderii şi forţele non-siriene afiliate Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).

Documentul, distribuit de preşedinţia siriană, conţine semnăturile preşedintelui sirian Ahmed al-Sharaa şi ale şefului SDF, Mazloum Abdi.

„Toate dosarele restante ale SDF vor fi rezolvate”, a declarat Sharaa, potrivit presei de stat. El a spus că urmează să se întâlnească cu Abdi luni.

Armata siriană a anunțat sâmbătă dimineață că a preluat controlul asupra orașului Deir Hafer, la est de Alep, pe care forțele kurde au fost de acord să îl evacueze cu o zi înainte în urma luptelor recente din această regiune din nordul Siriei.

Armata a anunțat că a preluat „controlul militar deplin” asupra orașului Deir Hafer într-un comunicat difuzat la televiziunea de stat, în timp ce un corespondent al agenției France Presse a văzut trupe desfășurate în oraș, relatează Agerpres.

Armata siriană anunțase anterior, sâmbătă, că a început să intre într-o zonă din nordul Siriei, la est de Alep.

Drepturi naționale pentru kurzii din Siria

Într-un moment în care este angajat într-un conflict cu forțele kurde care controlează nordul țării, președintele sirian Ahmed al-Sharaa a anunțat vineri seară recunoașterea prin decret a drepturile naționale ale kurzilor, a căror limbă va fi acum oficială.

Șeful statului a afirmat că populația kurdă constituie o „parte integrantă” a Siriei care a suferit decenii de marginalizare și opresiune sub regimurile anterioare.

Tot sâmbătă, kurzii sirieni au declarat că decretul prezidențial publicat vineri care face din kurdă o limbă oficială și garantează acestei minorități drepturile naționale, este un prim pas, însă insuficient.

Decretul președintelui Ahmed al-Sharaa este „un prim pas, dar nu răspunde aspirațiilor și speranțelor poporului kurd”, a declarat administrația kurdă din nordul și nord-estul Siriei într-un comunicat.

Drepturile trebuie protejate „prin constituții permanente care exprimă voința poporului și a tuturor componentelor sale” și nu prin „decrete temporare”, se adaugă în comunicat.