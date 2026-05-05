Armistițiul „atârnă de un fir de păr”. Vești proaste din Orientul Mijlociu, în vreme ce SUA și Iranul luptă pentru controlul strâmtorii Ormuz

Fragilul acord de încetare a focului din Orientul Mijlociu era sub semnul întrebării marți, după o serie de confruntări între Statele Unite și Iran în Golful Persic, scriu Reuters și BBC.

Armistițiul din Orientul Mijlociu a fost încălcat luni, când Emiratele Arabe Unite (UAE) au anunțat că au fost atacate de Iran, în timp ce armata americană a declarat că a distrus șase nave militare iraniene și că Teheranul a tras asupra unor nave americane în Strâmtoarea Ormuz.

Autoritățile din UAE au spus că atacul Iranului a provocat un incendiu în Zona Industrială Petrolieră Fujairah, cea mai mare zonă de depozitare a petrolului din Emiratele Arabe Unite. A fost primul atac de acest gen de la încheierea armistițiului la începutul lunii aprilie.

În acest timp, SUA au anunțat că navele americane vor asigura tranzitul prin strâmtoarea Ormuz, iar o veste optimistă a venit de la gigantul danez din domeniul transportului maritim de mărfuri în containere, Maersk, care a anunțat marți că una dintre navele sale, Alliance Fairfax, sub pavilion american, a traversat calea navigabilă.

Trump a anunțat operațiunea „Freedom Project” duminică, susținând că SUA au fost solicitate de țări „din întreaga lume” să ajute la eliberarea navelor comerciale care erau „blocate” în strâmtoare.

Războiul din Orientul Mijlociu a provocat moartea a mii de oameni și a zguduit economia mondială, crescând prețurile energiei.

Armistițiul „atârnă de un fir de păr”

Nu este încă clar dacă atacurile de luni indică faptul că armistițiul s-a prăbușit oficial. Teheranul nu a confirmat și nici nu a infirmat oficial că ar fi reluat atacurile, iar un înalt oficial militar a negat că navele iraniene ar fi fost scufundate.

Observatorii externi și-au exprimat îngrijorarea privind posibila reluare a războiului, un fost consilier pentru securitate națională al Marii Britanii afirmând că armistițiul „atârnă de un fir de păr”.

Lordul Ricketts a declarat de asemenea pentru BBC Breakfast că are îndoieli cu privire la succesul planului SUA de a escorta navele comerciale prin strâmtoarea ormuz, având în vedere că există „sute” de nave blocate acolo, iar înainte de război treceau zeci în fiecare zi.

„Nu pot escorta fiecare navă în parte”, a spus el, adăugând că este suficient ca una sau două nave să fie lovite pentru ca industria navală să „își piardă toată încrederea în posibilitatea unei traversări în siguranță”.

El a afirmat că „singura cale” de a asigura o traversare sigură este prin intermediul unui acord cu Iranul.

„O picătură în ocean”

Alte semne de întrebare au venit de la reprezentanții transportatorilor pe mare.

Vestea că Maersk a reușit să-și treacă una dintre nave prin strâmtoarea Ormuz nu reprezintă decât „o picătură în ocean”, a afirmat la BBC Tim Wilkins, director general la Intertanko, un organism comercial care reprezintă proprietarii și operatorii independenți de petroliere.

El a observat că a fost vorba de „o singură navă care a fost escortată îndeaproape în anumite circumstanțe foarte stricte”. Pentru restul navelor care sunt încă blocate, „asta nu va schimba nimic în mod dramatic”, a spus el.

Wilkins a spus că „nu există un convoi structurat sau un mecanism de coordonare”.

„Așadar, membrii noștri pun pur și simplu întrebările de bază: cine inițiază aceste tranzituri? Cine comunică cu autoritățile în numele navei? Și, într-adevăr, o întrebare esențială: care este planul de rezervă dacă o navă este oprită de forțele iraniene în timpul tranzitului?”, a continuat el.

„Noi abia am început”, spun iranienii

Ambele tabere, Washingtonul și Teheranul, au continuat declarațiile vehemente.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-un interviu acordat Fox News, că Iranul va fi „șters de pe fața pământului” dacă va ataca navele americane.

El a mai afirmat că Iranul a devenit „mult mai flexibil” în negocierile de pace, subliniind totodată că SUA dispun de resurse militare superioare celor ale Iranului.

De partea cealaltă, Teheranul a susținut că SUA încalcă armistițiul.

Președintele parlamentului iranian, și principalul negociator al țării în discuțiile de luna trecută cu SUA, a afirmat că Washingtonul a pus în pericol securitatea transportului maritim și a energiei în strâmtoarea Ormuz.

„Securitatea transportului maritim și tranzitul energetic au fost puse în pericol de SUA și aliații săi prin încălcarea armistițiului și blocadă. Cu toate acestea, faptele lor malefice vor eșua”, a spus Mohammad Ghalibaf.

„Știm bine că menținerea status quo-ului este intolerabilă pentru America, în timp ce noi abia am început”, a susținut el.

Apelul Pakistanului

În acest timp, Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului, care a acționat ca mediator între SUA și Iran, a afirmat că țara sa „condamnă cu fermitate atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii civile din UAE.

„Este absolut esențial ca încetarea focului să fie menținută și respectată, pentru a permite spațiul diplomatic necesar dialogului care să conducă la pace și stabilitate durabile în regiune”, a spus Sharif.

Separat, Bilawal Bhutto Zardari, președintele Partidului Popular din Pakistan, parte a coaliției guvernamentale aflate la putere, a declarat la BBC că ambele părți ar trebui să „evite o escaladare” și să „își continue angajamentul față de diplomație”.

Pakistanul „în prezent încă schimbă mesaje și încearcă să creeze oportunități de consolidare a încrederii”, a spus el, dar incidente precum „atacurile de ieri” „complică procesul”.