Trump dă de înțeles că și-a pierdut răbdarea cu Iranul: „Acum vor trebui să plătească prețul”

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că Iranul a întârziat prea mult negocierile pentru încheierea unui acord de oprirea a războiului din Orientul Mijlociu, așa că „vor trebui să plătească” pentru asta.

Într-o postare pe Truth Social în stilul său caracteristic, Trump a afirmat că „armata iraniană este un dezastru total. O mare parte din ea, precum Marina și Forțele Aeriene, nici măcar nu mai există – au fost complet înfrânte.”

„Iranul doar vorbește, nu face nimic. Bătăușul Orientului Mijlociu este terminat. Au pierdut prea mult timp negociind un acord care ar fi fost excelent pentru ei; acum vor trebui să plătească prețul”, a scris președintele american, fără a preciza la ce „preț” se referă.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care un oficial bine informat a declarat pentru Reuters că negociatorii din Qatar s-au deplasat miercuri dimineață la Teheran în încercarea de a finaliza un acord, după consultări cu Statele Unite.

De asemenea, noua ieșire publică a lui Trump a venit după ce Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a lansat miercuri dimineață atacuri împotriva unei baze americane din Iordania și a altor 21 de ținte din Golf, ca represalii pentru loviturile americane din zona Strâmtorii Ormuz, la rândul lor un răspuns la doborârea, marți, a unui elicopter Apache al armatei SUA.

Escaladarea conflictului – la doar câteva zile după ce Iranul a schimbat lovituri cu Israelul pentru prima dată de la încetarea focului – a aruncat noi îndoieli asupra șanselor de a se ajunge la un acord care să pună capăt războiului, care a început pe 28 februarie cu lovituri comune ale SUA și Israelului asupra Iranului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a declarat că Teheranul își va „reevalua” angajamentul diplomatic față de Washington, în urma a ceea ce a numit încălcări repetate ale încetării focului.

„Orice proces diplomatic necesită un mediu minim stabil”, a spus Esmail Baghaei.