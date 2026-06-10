Escaladare majoră în Golf după doborârea unui elicopter Apache: Americanii au lovit timp de 4 ore, iranienii au atacat mai multe țări din regiune

Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a lansat miercuri dimineață atacuri împotriva unei baze americane din Iordania și a altor 21 de ținte din Golf, ca represalii pentru loviturile americane din zona Strâmtorii Ormuz, la rândul un răspuns la doborârea unui elicopter Apache al armatei SUA, potrivit presei iraniene și Reuters.

Noile atacuri reprezintă unul dintre cele mai intense schimburi de lovituri de la intrarea în vigoare a armistițiului cele două țări, la începutul lunii aprilie.

Atacurile iraniene, care au inclus lovituri în Kuweit și Bahrain, au avut loc după ce armata americană a anunțat marți că a vizat apărarea aeriană iraniană, stațiile de control terestru și bazele radar de supraveghere din apropierea strâmtorii, ca răspuns după ce președintele american Donald Trump a acuzat doborârea unui elicopter american Apache.

„Cred că răspunsul trebuie să fie foarte ferm, foarte puternic, și exact asta este”, a declarat Trump pentru ABC News marți.

Noua escaladare adâncește îndoielile cu privire la perspectivele unui acord care să pună capăt războiului început pe 28 februarie cu atacuri comune ale SUA și Israelului împotriva Iranului.

Teheranul a răspuns trăgând asupra vecinilor din Golf care găzduiesc baze americane și a blocat aproape complet Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru petrol și gaze.

Americanii au lovit timp de patru ore 20 de ținte

Ultimele atacuri ale SUA au durat aproximativ patru ore, înainte ca Comandamentul Central al SUA să anunțe, puțin înainte de ora 21:00 ET (04:00 miercuri în România), că acestea s-au încheiat. Un oficial american a declarat că au fost lovite aproape 20 de ținte iraniene.

Presa de stat din Iran a scris că au fost atacate insula Qeshm și orașul portuar Sirik din Strâmtoarea Hormuz. Explozii au fost auzite în orașul vecin Bandar Abbas și, ulterior, în apropierea localității Jask, situată lângă intrarea în strâmtoare, au afirmat publicații iraniene, citând surse locale.

Gardienii Revoluției au spus că au atacat patru obiective de la baza americană al-Azraq din Iordania folosind rachete cu rază lungă de acțiune.

Aceștia au afirmat că printre ținte au fost hangare pentru avioane de vânătoare F-35 și un centru de comandă și control și au avertizat că sunt gata să dea un răspuns „zdrobitor și decisiv” la orice alt atac american.

Forțele armate iordaniene au transmis miercuri dimineață că au interceptat și doborât cinci rachete lansate din Iran către al-Azraq. Armata a adăugat că resturile rezultate în urma operațiunii de interceptare au căzut pe teritoriul iordanian, dar nu au provocat răniți sau pagube materiale.

„Aproape tot ce a lansat Iranul a fost interceptat”

Armata kuweitiană a spus și ea că sistemele sale de apărare aeriană au intrat în acțiune contra unor ținte aeriene ostile, după ce Garda Revoluționară Iraniană a declarat că a atacat baza Ali Al Salem din Kuweit cu drone.

Gardienii Revoluției anunțaseră anterior că au atacat Flota a V-a a SUA din Bahrain cu drone și au amenințat cu „răspunsuri mai severe” dacă ostilitățile vor continua.

Ministerul de Interne din Bahrain a declarat că a fost declanșată o sirenă de avertizare și a îndemnat publicul să se pună la adăpost. Apărarea aeriană a respins atacurile iraniene, a declarat un consilier media al regelui din Bahrain la scurt timp după aceea într-o postare pe X.

Un oficial american, care a dorit să rămână anonim, a declarat că, potrivit evaluărilor inițiale, aproape toate rachetele și dronele lansate de Iran au fost interceptate și că nu au primit imediat informații privind victime în rândul personalului american sau pagube la obiectivele americane.