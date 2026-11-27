Art Safari New Museum anunță un program extins cu ocazia minivacanței de Ziua Națională. Muzeul din Piața Amzei 13, București, poate fi vizitat inclusiv luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie, între orele 11:00 și 20:00. Publicul este așteptat să descopere expozițiile ediției a XIX-a, dar și o serie de noutăți: „Cap de copil”, o operă emblematică de Constantin Brâncuși din colecția Muzeului Național de Artă al României, noua expoziție „Măști și ritualuri de iarnă românești”, realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român, precum și un preview al ediției a XX-a, o primă perspectivă asupra sezonului aniversar din primăvara anului 2027.

Noutate în expoziția „Brâncuși și muzele sale”

Expoziția curatoriată de Doina Lemny se îmbogățește cu o nouă operă, „Cap de copil”, din colecția Muzeului Național de Artă al României.

Lucrarea este reprezentativă pentru primii ani petrecuți de Brâncuși la Paris, când artistul a realizat o serie de busturi având drept modele copiii din vecinătatea atelierului său din Place Dauphine. Deși artistul se afla încă în perioada de formare, în această sculptură se recunosc atât învățăturile primite la Școala de Arte Frumoase din București și de la profesorul său francez, Antonin Mercié, cât și influențele lui Auguste Rodin și Medardo Rosso.

Prima versiune a lucrării, realizată în ghips, a fost prezentată în 1907 la expoziția Societății Naționale de Arte Frumoase din Paris, sub titlul „Ébauche”, fiind turnată ulterior în bronz, în două exemplare.

Expoziție nouă: „Măști și ritualuri de iarnă românești”

Realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român, expoziția prezintă măști, costume și obiecte legate de tradițiile românești de iarnă.

De-a lungul timpului, măștile au jucat un rol esențial în comunitățile din spațiul românesc. Termenul „închipuiți”, care îi desemnează pe purtătorii de măști, surprinde particularitatea acestui fenomen: cel care poartă masca își păstrează identitatea reală, căreia i se adaugă una nouă, cu caracter temporar. În context ritualic, purtătorul de mască depășește statutul unui simplu actor, devenind un mediator între comunitate și lumea supranaturală.

În secolul al XX-lea apar alaiurile de mascați care însoțesc Capra. În Moldova, alaiul Caprei, numit în anumite zone și „malancă”, ca urmare a influențelor ucrainene, reunește personaje precum moșul, baba, capra, mirele, mireasa, nunii, socrii și vornicul. Aceste cete colindă satele și orașele, mergând din casă în casă în perioada dintre Crăciun și Anul Nou.

Măștile sunt confecționate dintr-o mare varietate de materiale: blană, lemn, piele, postav, metal, stuf, câlți, hârtie creponată, panglici, staniol, mărgele, clopoței, păr de cal, oglinjoare, fibre vegetale, dinți de mistreț, boabe de fasole și paiete, precum și cusături și țesături lucrate în gospodărie.

Curator: Monica Dumitru | Scenografie: Diana Nicolaie | Coordonator: Ioana Mușețeanu | Expoziție realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român

Noutate absolută: o expoziție-preview a ediției a XX-a

Art Safari New Museum prezintă și o avanpremieră a celei de-a XX-a ediții, care va avea loc în perioada 26 martie – 25 iulie 2027. Publicul poate intra încă de acum în atmosfera ediției următoare, printr-o selecție de lucrări.

Printre noutățile sezonului următor se numără: expoziția „Arthur Verona. Memoria satului românesc”, dedicată universului rural, tradițiilor și peisajului românesc; expoziția „Sorin Ilfoveanu. Arheologia imaginarului”, o incursiune în opera unuia dintre cei mai importanți pictori români contemporani; expoziția „Anii ’90”, o reconstituire a unui deceniu al contrastelor, al libertății redobândite și al transformărilor politice, sociale și culturale, ale căror ecouri se resimt și astăzi; și, nu în ultimul rând, expoziția „Cutremur. Suntem pregătiți?”,

powered by Fundația OMNIASIG, care, la 50 de ani de la cutremurul din 1977, propune, prin experiențe interactive, o reflecție asupra vulnerabilității noastre și asupra importanței educației preventive.

Scenografie: Diana Nicolaie | Coordonatori: Monica Dumitru, Ioana Mușețeanu

Despre Art Safari New Museum

Art Safari New Museum, proiect cultural național strategic, se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan, este organizat de Centrul Cultural Art Society, fundație de utilitate publică, și este realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 1. Proiectul este susținut de Banca Transilvania, Fundația Omniasig, Lidl, Voxility, Glo HILO, NEPI Rockcastle, Mastercard, Regina Maria, De’Longhi, Porsche, Catena, Peroni, CPI Property Group, Edenred, Brâncoveanu, parodontax, Transelectrica, Carpet and More, Honor, Epson, Rova, Policolor și alți parteneri. Art Safari este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Cu o puternică latură educațională, își propune să apropie arta de public și să educe noile generații, inclusiv prin ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, precum metroul bucureștean. În cele 18 ediții de până acum, a înregistrat peste un milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.

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