Artan de la trupa Timpuri Noi, acuzat că a sărutat, fără consimțământ, o adolescentă într-un club din București. Artistul confirmă: „Am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată”

Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, de la trupa Timpuri Noi, este acuzat de agresiune, într-o postare publicată marți seară pe Facebook, care s-a viralizat. Mesajul este scris de mama unei fete de 18 ani care spune că artistul a încercat să o sărute și pe fiica sa, fără consimțământ, în clubul nJoy, din București.

Incidentul s-a întâmplat pe 20 octombrie, la un eveniment deschis publicului, la un club din zona Piața Muncii, în Capitală. Mama povestește că Adrian Pleșca (Artan) a mers la masa la care fiica și prietenii ei stăteau, „s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică”.

După ce a plecat de lângă masa lor, artistul trupelor Timpuri Noi și Partizan a mers „la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, mai povestește mama, care este jurnalistă la Școala 9.

„Fiica mea i-a spus că, dacă nu părăsește incinta, va chema poliția. L-a și filmat când spunea, ironic, că «să cheme poliția după ce ajunge la el la masă». Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca «mai face așa ceva» și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii”, povestește mama, în postarea de pe rețeaua de socializare.

Contactată de HotNews, Adriana Moscu a transmis că nu dorește deocamdată să ofere mai multe informații despre incident, „până când nu discutăm cu un avocat și nu vedem imaginile de pe camerele video”.

Adrian Pleșca: „Am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată”

Contactat de HotNews, artistul Adrian Pleșca a recunoscut că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, motivând că „că o vedeam mai așa, mai îngândurată”.

„Fata cea tânără și drăguță pe care am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată… Avea emoții. Era o întâlnire de poezie și de muzică. Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”, a declarat artistul.

Întrebat dacă o cunoștea pe fata respectivă și dacă aceasta i-a dat voie să o sărute, artistul a răspuns:

„Nu o cunoșteam pe fată. Mi-am dat seama că nu (n.red.: a avut consimțământ) și atunci am renunțat. Dacă nu vă convine ceva, eu cu tot ce am putut să vă ajut, v-am ajutat”, a mai spus acesta.

Până la momentul publicării articolului, nu există o plângere penală depusă pe numele lui Adrian Pleșca și nici informații că a fost apelat numărul de urgență 112 în seara evenimentului, a transmis Poliția Capitalei, într-un răspuns pentru HotNews.