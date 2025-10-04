Artiștii americani în viață vânduți cel mai bine

Lista primilor zece artiști americani în viață vânduți cel mai bine în licitații cuprinde nume precum Jasper Johns, Ed Ruscha, Cindy Sherman, Christopher Wool, Richard Prince și Jeff Koons.

Piața de artă din SUA a condus vânzările globale în 2024, generând 4,3 miliarde de dolari, devansând China și Regatul Unit, potrivit bazei de date Artnet Auction Price Database, iar multe dintre creațiile trazacționate sunt semnate de americani.

