Artmark stabilește un nou record pe piața de artă: vânzări de peste 15 milioane € în plin an electoral

Raportul de piață 2024-2025 realizat de Casa de Licitații A10 by Artmark arată că, în ciuda unui an marcat de instabilitate politică, tensiuni geopolitice și inflație, piața de artă din România a înregistrat creșteri semnificative.

Vânzările prin licitație au totalizat 11,07 milioane de euro, în creștere cu 8,2% față de anul anterior (10,23 mil. euro), iar vânzările prin Magazinul „Dependent de Artă” au ajuns la 1,48 milioane de euro, cu 10,4% mai mult decât în 2023-2024. Cumulat, grupul Artmark a atins un volum de 15,63 milioane de euro (cel mai ridicat nivel atins vreodată de Artmark) pe cele trei piețe unde activează – România, Croația și Bulgaria.

Extinderea internațională începe să conteze: Artmark Croația a raportat vânzări de 1,38 mil. euro (din 5 licitații), iar Artmark Bulgaria 1,69 mil. euro, cu o rată remarcabilă de adjudecare de 88,55%. Anul 2024-2025 a adus și un nou record de piață de artă: pictura „Țărăncuță, odihnindu-se” de Nicolae Grigorescu s-a adjudecat în decembrie 2024 cu 365.000 de euro.

Structura pieței interne confirmă diversitatea interesului colecționarilor: 7,67 mil. euro pentru artă plastică (pictură, sculptură, grafică), 1,93 mil. euro pentru artă decorativă și luxury și 1,22 mil. euro pentru carte și istorie. Rata de adjudecare s-a menținut stabilă, la 73%.

Un alt indicator relevant: aproape 53% dintre loturi s-au vândut sub 500 de euro, în timp ce doar 5% au depășit 5.000 de euro, confirmând caracterul accesibil al pieței românești.

Arta contemporană continuă să câștige teren. În 2024-2025, licitațiile Artmark au generat 2,9 mil. euro pentru segmentul contemporan (37,8% din totalul artei tranzacționate), față de doar 15,5% în urmă cu 10 ani. Topul artiștilor contemporani tranzacționați este condus de Ion Țuculescu (581.250 euro), Ștefan Câlția (318.050 euro) și Sabin Bălașa (234.750 euro).

Raportul remarcă și creșterea interesului pentru artiste: în 2025 s-a înregistrat pentru prima dată o adjudecare feminină de peste 20.000 de euro, un semnal pentru consolidarea acestui segment.

În concluzie, piața românească de artă demonstrează reziliență și atractivitate investițională chiar și într-un context economic fragil, confirmând rolul său dublu – de tezaurizare financiară și de cultivare culturală.

Articol susţinut de A10 by Artmark