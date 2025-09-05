Asia Express 2025. Noul sezon începe duminică / Cine sunt concurenții

Primul episod al noului sezon Asia Express 2025 va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Printre concurenți se află Anda Adam, Mara Bănică, Gabriel Tamaș și Raluca Bădulescu.

Drumul concurenților va trece în acest sezon prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar marea finală va avea loc în capitala Coreei de Sud, Seul. Chiar dacă primele două țări au mai fost pe harta Asia Express, acum concurenții vor ajunge în locuri complet noi.

Emisiunea produsă de Mona Segall va fi difuzată patru seri consecutive pe săptămână, de duminică până miercuri.

Cine sunt concurenții noului sezon Asia Express 2025:

Mara Bănică și Serghei Mizil,



Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin,



Anda Adam și soțul ei, Joseph,



Catinca Roman și fiica ei, Calina,



Ștefan Floroaica și Alexandru Ion,



Alina Pușcău și prietena ei, Cristina,



Gabriel Tamaș și Dan Alexa,



Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro,



Karmen și prietena ei, Olga Barcari.

Raluca Bădulescu și soțul ei / FOTO: Antena 1

Regulile show-ului sunt aceleaşi: concurenții nu au cazare, transport și telefon și se vor descurca cu doar un dolar pe zi. Aceştia vor trebui să ajungă din Filipine până în Coreea de Sud.

„Pregătiți-vă pentru o aventură fabuloasă! Noul sezon Asia Express – Drumul Eroilor vă invită într-o călătorie totală. De la primul pas, spectacolul prinde viață și devine mai sălbatic, mai imprevizibil și unic cu fiecare kilometru”, declară Marius Damian, povestitorul Asia Express, citat într-un comunicat Antena 1.