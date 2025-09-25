Raluca Bădulescu și Florin Stamin, în lacrimi la Asia Express 2025. Echipa a fost eliminată

Aventura de la Asia Express pentru Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-a încheiat în episodul 12 al sezonului 8 din emisiunea difuzată de Antena 1.

Echipele formate din Raluca Bădulescu și Florin Stamin, Alina Pușcău și Cristina Postu, precum și Anda și Joseph Adam au intrat la duel, concurenții fiind nevoiți să treacă printr-un șir de misiuni complicate, potrivit TV Mania.

Episodul a fost copleșitor pentru vedete. Lacrimile și emoțiile puternice au dominat emisiunea. Cimitirul de Nord din Manila a fost scena unor momente puternice. Concurenții au avut sarcina, printre altele, de a oferi cadouri familiilor care locuiesc printre morminte. Toți cei șase participanți au fost marcați de această etapă a concursului.

„Cavouri închise, deschise. Am trecut pe lângă un mort, chiar pe lângă capul lui… Ăsta este șocul vieții mele. Eu sunt în stare de șoc”, a mărturisit Anda Adam, profund impresionată.

La rândul lor, Raluca și Florin au fost copleșiți de emoții: „Cu copii mici printre mormintele alea… Nu mai văzusem, nu cred că o să mai văd în altă parte.”

Anda și Joseph, dar și Alina și Cristina au reușit să se salveze. Însă pentru Raluca Bădulescu și Florin Stamin, Irina Fodor a ridicat medalia roșie, semn că parcursul echipei pe Drumul Eroilor s-a terminat.