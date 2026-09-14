„Asigurat. Handicapat”. CNAS a spus că formularea din noua platformă de sănătate lansată de Guvern e „o eroare tehnică”, însă în altă bază de date e la fel „de 20 de ani”

Termenul „handicapat” apare și în baza de date a CNAS cu persoanele asigurate, care nu e accesibilă publicului larg, ci doar furnizorilor de servicii medicale, spune Raluca Zoițanu, medic de familie în București, într-un dialog cu HotNews.

Săptămâna trecută, după ce HotNews a semnalat că există categoria „asigurat handicapat” în noua platformă E-Sănătatea Mea lansată de Guvern, Casa de Asigurări de Sănătate anunța că e „rezultatul exclusiv al unei erori tehnice de afișare” și a făcut modificări.

Formularea „handicapat” apare însă în nomenclatorul oficial al CNAS unde sunt afișate toate categoriile de persoane asigurate, așa cum arată și o captură de imagine din platforma informatică a asigurărilor de sănătate, pe care o publicăm.

E-Sănătatea mea a fost dezvoltată „la pachet” cu o nouă platformă a asigurărilor de sănătate, costul total al proiectului fiind de 100 de milioane de euro, iar finanțarea a fost asigurată din PNRR.

„De când au apărut categoriile de asigurat în platforma asigurărilor de sănătate, de peste 20 de ani”

Spre deosebire însă de platforma E-Sănătatea Mea, unde a avut acces și publicul, în platforma asigurărilor de sănătate a CNAS, unde apar categoriile de asigurați, nu are acces publicul larg, ci doar furnizorii de servicii medicale – medici, spitale, farmacii, laboratoare de analize etc.

Captură din Sistemul Informatic al Asigurărilor de Sănătate gestionat de CNAS

În momentul în care consultă un pacient, emite o rețetă compensată sau un bilet de trimitere, medicul verifică, în sistemul informatic al CNAS, dacă pacientul respectiv figurează ca asigurat.

„În sistem apare și ce fel de asigurare are pacientul – dacă este salariat, pensionar, persoană cu handicap și așa mai departe”, explică Raluca Zoițanu, în dialogul cu HotNews.

Persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază automat de asigurare de sănătate, fără plata contribuției. Iar termenul „handicapat” apare în baza de date a CNAS cu persoanele asigurate din România „de când au apărut categoriile de asigurat în platforma asigurărilor de sănătate, de peste 20 de ani”, arată Raluca Zoițanu.

„SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate – n.red.) a apărut online undeva în 2010-2011, dar varianta de test cred că a fost chiar mai devreme. Și de atunci apare această categorie, «handicapat»”, mai spune medicul de familie.

„În loc să scrie «persoană cu handicap», apare această categorie, «handicapat», prescurtat apare în sistem «HAND», iar desfășurat apare «handicapat», în nomenclatorul categoriilor de asigurați – salariat, pensionar etc.”, explică Raluca Zoițanu.

„Cineva s-a gândit că sună bine «handicapat». Și așa a rămas de cel puțin 20 de ani”, mai spune medicul de familie.

„Handicapat” apare și pe formularele de rețete compensate

Termenul „handicapat” apare inclusiv pe formularele de rețete compensate emise în baza categoriilor de asigurați care apar în sistemul CNAS, adaugă dr. Zoițanu.

Formular de rețetă în care apare categoria de asigurat „handicapat”

Pentru emiterea rețetelor compensate, medicii au varianta să folosească fie softul pus la dispoziție de CNAS, care se blochează adesea, fie un soft privat conectat la datele din sistemul informatic al CNAS, pe care îl cumpără cabinetul.

Din cauză că nu toți medicii folosesc același soft pentru emiterea rețetelor compensate, pe acestea din urmă scrie uneori „handicapat” la categoria de asigurat, în timp ce pe altele scrie „handicap”, în funcție de softul folosit.

„Sunt și softuri care emit rețete pe care scrie «handicapat». Practic, mulți pacienți, timp de ani de zile, când au verificat ce scrie pe rețeta lor, au văzut că este bifată categoria «handicapat», care le oferă 100% compensare la medicamente”, mai spune Raluca Zoițanu.

Dacă softurile pot fi diferite, „SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate), unde apare această formulare și la care sunt conectate aceste softuri, este unul singur, este «universal». Toți furnizorii au acces la el, iar acolo așa scrie”, mai spune Raluca Zoițanu.

„Suntem obișnuiți cu multe lucruri nelalocul lor în România”

Medicul de familie crede că „se poate corecta, adică totul este corectabil. Dar nu știu dacă se va putea modifica ușor, pentru că există acte normative care stabilesc categoriile de asigurați. Toate ar trebui modificate.”

„Dar suntem obișnuiți cu multe lucruri nelalocul lor în România și atunci nu ne mai enervăm și nu ne mai supărăm pentru orice”, este concluzia doctoriței de familie.

CNAS: „Rezultatul exclusiv al unei erori tehnice de afișare”

HotNews l-a întrebat, luni, pe președintele CNAS, Horațiu Moldovan, dacă intenționează să modifice categoria „handicapat” și în noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate în care lucrează furnizorii de servicii medicale. Răspunsul nu a venit, până la momentul publicării acestui articol.

Statutul „Asigurat. Handicapat” al persoanelor cu încadrare în grad de handicap a fost modificat, joia trecută, în platforma E-Sănătatea Mea, lansată recent de Guvern și accesibilă publicului larg. Acum, în platformă scrie „persoană cu handicap”.

Modificarea a fost făcută la o zi după ce HotNews a scris despre cazul unei tinere care suferă de imunodeficiență primară și a avut un șoc în momentul înregistrării în platformă, când a văzut că statusul ei este „Asigurat. Handicapat”.

„Felul în care ți se adresează o instituție a statului reprezintă de fapt felul în care te percepe”, spunea miercurea trecută Ioana, mama tinerei, care a contactat HotNews.

De cealaltă parte, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis, joia trecută, un comunicat de presă în care anunța că a dispus „corectarea de urgență a acestei formulări, astfel încât informația prezentată utilizatorilor portalului să utilizeze un limbaj adecvat și respectuos față de persoanele cu dizabilități”.

Reprezentanții CNAS mai spuneau, în comunicat, că „formularea greșită și regretabilă afișată în portalul E-Sănătatea Mea pentru listarea categoriei persoanelor cu handicap este rezultatul exclusiv al unei erori tehnice de afișare a unei categorii din nomenclatorul sistemului informatic”.

„Regretăm această situație și ne cerem scuze tuturor persoanelor afectate prin formularea afișată”, adaugau reprezentanții instituției. „Comunicarea instituțiilor publice, inclusiv prin intermediul platformelor digitale, trebuie să respecte demnitatea tuturor categoriilor sociale și să nu aducă atingere niciunei persoane sau categorii sociale.”