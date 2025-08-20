Reacție: „Nu doar salariile uriașe sunt problema ANRE. Ei au ajuns să reprezinte marii actori, iar consumatorii din Romania pierd constant”

Adevărata problemă a Autorității Naționale de Reglementare în Energie nu sunt doar salariile uriașe ale celor din conducere, ci și modul lipsit de neutralitatea cerută de lege în care instituția reglementează și influențează piața, spun reprezentanții Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE).

„Înființată în 1998, prin OUG nr. 29, ANRE a fost gândită ca un arbitru imparțial, cu rol de reglementare, monitorizare și control al piețelor de energie electrică și gaze naturale.

Astăzi, însă, instituția s-a transformat din arbitru în jucător care joacă de partea producătorilor, furnizorilor și distribuitorilor de energie – cei care, de fapt, îi asigură finanțarea.

O instituție care nu răspunde nimănui. Dacă nu vor să-și reducă salariile, Guvernul României nu are ce să le facă”, potrivit unui comunicat al APCE.

Prosumatorii se referă la faptul că, așa cum arată în prezent legea de funcționare a ANRE, aceste instituții nu pot fi obligate să-și reducă salariile. Acest lucru poate fi posibil doar dacă Parlamentul modifică legea de funcționare.

APCE: Președintele ANRE nu dă socoteală nimănui din România

Potrivit statutului său, ANRE este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional.

Președintele ANRE prezintă Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior până la data de 31 iulie, care, ulterior, este dezbătut, fără a fi supus votului, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

„Cu alte cuvinte, ANRE nu dă socoteală nimănui din Romania. Decide ce vrea, când vrea și cum vrea, fără un mecanism real de control democratic. Cine plătește salariile generoase de la ANRE? Exact cei reglementați”.

Cheltuielile ANRE sunt acoperite din venituri proprii, provenite din:

tarife pentru licențe, autorizații și atestări,

contribuții anuale impuse operatorilor economici din energie,

fonduri de la organisme internaționale.

„Astfel, paradoxal, exact furnizorii, producătorii și distribuitorii de energie – cei pe care ANRE ar trebui să-i controleze, amendeze pentru abuzuri sau sa-i reglementeze – sunt cei care îi alimentează bugetul. Situația generează o dependență structurală și face imposibilă imparțialitatea”, se mai arată în comunicatul APCE.

APCE cere introducerea unui control parlamentar real la ANRE

Potrivit prosumatorilor, conducerea ANRE a fost, timp de aproape trei decenii, rezultatul unor înțelegeri politice de culise.

„Rezultatul? O instituție care protejează interesele marilor actori din energie și în care consumatorii și prosumatorii din Romania pierd constant, fără arbitru real pe zona reglementarilor din energie. Fără îndoială, aceasta reprezintă una dintre principalele cauze ale prețului ridicat al energiei pe care îl suportă românii”.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) cere Guvernului și Parlamentului României să declanșeze o reformă structurală a ANRE, care să includă: