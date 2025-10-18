Assange vrea 20 de ani de închisoare pentru spaniolul care l-a spionat pentru SUA. Metoda folosită de David Morales

Julian Assange a solicitat justiției spaniole să pronunțe o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru directorul unei firme de securitate, care l-a spionat pe fondatorul Wikileaks pentru SUA, relatează AFP.

Avocații lui Assange au sugerat această pedeapsă pentru David Morales, acuzat de descoperirea și divulgarea de secrete, luare de mită, spălare de bani și deținere ilegală de arme, potrivit comunicatului văzut sâmbătă de AFP.

Assange a fost eliberat dintr-o închisoare britanică în iunie 2024, după un acord de recunoaștere a vinovăției cu guvernul SUA privind activitatea Wikileaks de publicare de informații militare și diplomatice secrete.

Australianul a stat cinci ani în spatele gratiilor, luptând împotriva extrădării din Marea Britanie, și alți șapte ascunzându-se în amabasada Ecuadorului la Londra, unde a cerut azil politic.

Între 2015 și 2018, securitatea ambasadei a fost supravegheată de compania spaniolă Undercover Global. Firma este deținută de Morales, un fost ofițer militar care își așteaptă procesul în Spania.

Apărarea lui Assange susține că, în 2016, Morales și autoritățile americane au stabilit contactul pentru transmiterea de informații despre Assange.

O instanță spaniolă a ajuns la concluzia că Morales l-a spionat pe Assange și a transmis „informații obținute ilegal” despre el și alte persoane publice, inclusiv despre o serie de președinți latino-americani, cu care a avut contact.

Judecătorul a spus că, în 2017, Morales a instalat noi camere de securitate, care, spre deosebire de cele anterioare, au înregistrat conversații confidențiale între activist și echipa sa de apărare, membrii familiei sale și persoane publice.

Morales le-a spus tehnicienilor să activeze un sistem de streaming în timp real în timp ce instalau camerele, potrivit judecătorului.