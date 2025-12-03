ASSERTER – un răspuns la provocările autenticității conținutului digital

Într-o lume în care informațiile digitale sunt consumate cu o viteză fără precedent, iar majoritatea deciziilor sunt influențate de ceea ce vedem sau citim online, autenticitatea conținutului devine un element critic de siguranță digitală. Deși legislația privind drepturile de autor oferă un cadru de protecție pentru creatorii de conținut, aceasta nu poate garanta verificarea integrității și sursei informațiilor – un aspect care, în contextul creșterii gradului de dezinformare și al manipulării bazate pe tehnologii avansate, devine tot mai problematic.

Nevoia reală din spatele proiectului ASSERTER – ”Sistem avansat pentru protecția autenticității conținutului”

În prezent, utilizatorii de Internet sunt expuși zilnic la volume mari de informații provenite din media, platforme sociale sau surse individuale. În ciuda existenței unor standarde tehnice și a unor mecanisme legislative orientate spre protejarea proprietății intelectuale, validarea autenticității conținutului rămâne dificilă pentru publicul larg. Manipularea imaginilor, a videoclipurilor sau a textelor – fie prin tehnici clasice, fie prin algoritmi de inteligență artificială – poate conduce la:

propagarea intenționată de știri false

compromiterea reputației persoanelor sau instituțiilor

crearea de panică, confuzie sau prejudicii sociale

afectarea securității comunităților și chiar a statelor.

Aceste riscuri subliniază necesitatea unei soluții care să asigure nu doar protecția proprietății intelectuale, ci și verificarea clară și instantanee a autenticității materialelor digitale.

Protecția autenticității conținutului – un nou standard esențial

Dacă drepturile de autor stabilesc cine deține și poate utiliza creația, protecția autenticității confirmă identitatea autorului, integritatea fișierului și acuratețea informației față de cea creată inițial. Acest serviciu devine esențial în combaterea modificărilor neautorizate, întrucât:

permite atestarea originii conținutului exact în momentul creării

poate servi ca metodă de descurajare pentru prevenirea alterării ulterioare a informației

facilitează detectarea eventualelor modificări făcute de terți

crește încrederea utilizatorilor în sursele digitale.

La nivel global, asociații precum C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), Content Authenticity Initiative (CAI) sau Project Origin conturează un cadru standardizat pentru protecția autenticității conținutului. Prin specificațiile dezvoltate, acestea urmăresc să ofere mijloace clare prin care originea materialelor digitale să poată fi certificată, verificată și urmărită pe întreg parcursul lor de utilizare online.

Ce propune proiectul ASSERTER?

ASSERTER își propune să răspundă acestei nevoi prin dezvoltarea unui serviciu de atestare a autenticității conținutului digital — imagini, videoclipuri și fișiere text. Sistemul va:

implementa în mod complet cerințele C2PA

oferi mecanisme de atestare la momentul creării conținutului

păstra pe termen lung metadatele de autenticitate

identifica materiale cu grad ridicat de similitudine, facilitând depistarea derivatelor sau a manipulărilor

permite interoperabilitate cu aplicații și instrumente compatibile internațional.

Beneficiarii ASSERTER

Extinderea fenomenului de manipulare digitală afectează numeroase domenii, ceea ce face ca soluții precum ASSERTER să aibă o utilitate esențială. Actorii care pot beneficia direct de această soluție sunt:

Instituții media și agenții de presă , pentru a garanta credibilitatea materialelor distribuite;

, pentru a garanta credibilitatea materialelor distribuite; Platforme sociale , care pot integra atestarea provenienței pentru combaterea dezinformării;

, care pot integra atestarea provenienței pentru combaterea dezinformării; Instituții publice și guvernamentale , interesate de consolidarea securității informaționale;

, interesate de consolidarea securității informaționale; Companii din domeniul securității cibernetice , pentru extinderea portofoliului cu soluții anti-manipulare;

, pentru extinderea portofoliului cu soluții anti-manipulare; Creatorii de conținut (jurnaliști, fotografi, artiști) , care își pot proteja lucrările și reputația;

, care își pot proteja lucrările și reputația; Organizații educaționale și ONG-uri , implicate în promovarea securității cibernetice în mediul online;

, implicate în promovarea securității cibernetice în mediul online; Platforme de stocare și distribuire a conținutului, pentru garantarea autenticității materialelor găzduite.

ASSERTER nu este doar un proiect tehnic de cercetare, ci un pas necesar și strategic în apărarea spațiului informațional contemporan. Prin implementarea specificațiilor C2PA și prin oferirea unui mecanism transparent de verificare a autenticității, proiectul răspunde unei nevoi reale și urgente: protejarea societății de efectele dezinformării și consolidarea încrederii în conținutul digital.

ASSERTER – ”Sistem avansat pentru protecția autenticității conținutului”, proiect dezvoltat de certSIGN în parteneriat cu Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, finanțat de către UEFISCDI prin Programul 5.7 – Parteneriat pentru inovare, Subprogramul 5.7.1 – Parteneriate pentru competitivitate.

Obiectivele tehnice ale proiectului sunt:

Dezvoltarea unui modul software care să permită realizarea încapsulărilor conforme cu specificațiile C2PA și înregistrarea acestora în blockchain; Dezvoltarea unui modul software care să expună funcționalitățile soluției de generare a încapsulărilor C2PA, care asigură protecția autenticității conținutului; Dezvoltarea unui modul software care să permită integrarea cu serviciul de prezervare și garantare pe termen lung a semnăturilor electronice, disponibil la nivelul companiei certSIGN; Dezvoltarea unui modul software ce folosește elemente de IA (Inteligență Artificială) pentru a stabili, cu o anumită probabilitate, un grad de încredere în privința autenticității conținutului, prin prelucrarea informațiilor primite de la o componentă specializată, care extrage un set de caracteristici principale ale conținutului; Dezvoltarea unei componente software care să permită generarea certificatelor X.509 care pot fi validate drept “credențiale de semnare” (signing credential) conform specificațiilor C2PA. Integrarea cu aplicația WebSign, una dintre soluțiile companiei de creare a semnăturilor electronice.

Articol susținut de certSIGN