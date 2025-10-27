„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară

Relația dintre Vladimir Putin și Donald Trump pare să se fi răcit din nou. Liderul de la Casa Albă l-a îndemnat luni dimineață pe omologul său rus să pună capăt războiului din Ucraina, în loc să testeze rachete, scrie AFP. Trump a sugerat chiar că noi sancțiuni pentru Rusia sunt posibile.

Donald Trump a declarat luni că anunțul făcut cu o zi înainte de omologul său rus Vladimir Putin, privind testarea finală a unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară, este complet „nepotrivit”

„Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. Ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina”, a afirmat președintele american.

„Acest război, care trebuia să dureze o săptămână, va intra în curând în al patrulea an. Iată ce ar trebui să facă în loc să testeze rachete”, a continuat el într-o discuție cu jurnaliștii la bordul avionului care îl ducea în Japonia, în a doua zi a turneului său în Asia.

„Ei știu că avem un submarin nuclear, cel mai bun din lume, chiar în largul coastelor lor”, a subliniat Trump, care menționase deja recent această desfășurare.

Summit anulat

Reacția lui Trump sugerează nemulțumirea președintelui american, după ce săptămâna trecută a anulat pregătirile pentru un posibil summit cu Vladimir Putin, care ar fi avut drept scop oprirea războiului din Ucraina.

Decizia lui Trump, care a anunțat că nu vrea să-și piardă timpul la o întâlnire fără șanse, a venit după ce Moscova a semnalat Washingtonului că nu intenționează să renunțe la solicitările maximaliste și că nu va opri focul, cel puțin până Ucraina nu va ceda în întregime regiunea estică Donbas – o condiție pe care Kievul a respins-o.

În prealabil, după o discuție telefonică cu Putin care l-a făcut să se simtă optimist,Trump sugerase că Moscova și Kievul ar putea opri focul pentru a îngheța războiul pe actuala linie a frontului.

Joi, Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva a doi giganți din sectorul hidrocarburilor rusești, Rosneft și Lukoil, primele măsuri importante luate de Donald Trump împotriva Rusiei de la revenirea sa la putere.

Când a fost întrebat de reporteri dacă SUA vor aplicat sancțiuni suplimentare, Trump a răspuns: „Veți afla”.

Cernobîlul zburător

Îndemnul lui Trump către Putin a venit după ce Rusia a testat o nouă rachetă de croazieră cu capacitate nucleară și propulsie nucleară, numită Burevestnik.

Racheta a parcurs 14.000 km și a zburat aproximativ 15 ore, a afirmat generalul Valery Gerasimov, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, adresându-se liderului de la Kremlin

Putin a susținut că racheta 9M730 Burevestnik (Petrel de Furtună) – denumită SSC-X-9 Skyfall de NATO – este „invincibilă” pentru sistemele actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă.

Propulsia sa nucleară este concepută pentru a-i permite să zboare mult mai departe și mai mult timp decât motoarele cu reacție tradiționale, care sunt limitate de cantitatea de combustibil pe care o pot transporta.

Acest lucru i-ar permite să „plutească” pentru o perioadă îndelungată înainte de a lovi o țintă. Nuclear Threat Initiative, o organizație de securitate non-profit cu sediul în SUA, a declarat că ar putea rămâne în aer potențial zile întregi: „În timpul operațiunilor, Burevestnik ar transporta una sau mai multe ogive nucleare, ar zbura în jurul globului la altitudine joasă, ar evita sistemele de apărare antirachetă și ar ocoli terenul accidentat, aruncând ogivele într-o locație (sau locații) greu de prevăzut”, se afirmă într-un raport din 2019.

Criticii occidentali o numesc „Cernobîl zburător”. În 2020, trimisul special al SUA pentru controlul armamentului, Marshall Billingslea, a avertizat că proiectul este extrem de periculos.









