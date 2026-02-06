„Astăzi nu se termină doar o emisiune”. Cătălin Măruță a încheiat în lacrimi ultima emisiune pentru ProTV / Ce mesaj a transmis prezentatorul

Emisiunea „La Măruță” a avut astăzi ultima ediție după 18 ani de difuzare pe ProTV. În final, prezentatorul Cătălin Măruță a avut un mesaj pentru telespectatori și a izbucnit în lacrimi în timp ce le mulțumea.

„A venit momentul. 18 ani! O să vedeți pe ecran o parte din această echipă. Eu și producătoarea emisiunii, Alina Tolontan, vrem să vă mulțumim și să vă aplaudăm pentru muncă. Să vă mulțumim că împreună am fost în acești 18 ani”, a afirmat Cătălin Măruță la finalul emisiunii.

„Se spune că un prezentator nu-și cunoaște telespectatorii. Eu vreau să vă contrazic și să vă zic că vă cunosc”, a spus prezentatorul și a început să li se adreseze direct pe nume unor telespectatori fideli ai emisiunii.

El a izbucnit în lacrimi în timp ce adresa mesajul de final.

„Astăzi nu se termină doar o emisiune. Astăzi se oprește un ritual. Dacă aș putea v-aș spune fiecăruia pe nume. Dar vreau să spun doar atât. (n.r. izbucnește în lacrimi). Vă mulțumesc! Mulțumesc că m-ați lăsat să intru în casele voastre, m-ați primit ca unul de-al vostru și chiar dacă emisiunea La Măruță se încheie, prietenia noastră nu va avea generic de final și vă mulțumesc”, a încheiat el.

Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”

Pro TV a anunțat, pe 12 ianuarie, încheierea formatului cunoscutei emisiuni „La Măruţă” începând cu data de 6 februarie 2026.

Pro TV a transmis, într-un comunicat de presă, că „decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”.

„Nu e un final trist, e un final asumat. Unul care vine cu recunoștință. Pentru tot ce a fost și pentru tot ce urmează”, scria Măruță pe Facebook înainte de ultima emisiune din 6 februarie.

Formatul emisiunii „La Măruță” este unul dintre cele mai longevive ale postului generalist de televiziune.