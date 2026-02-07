„Astea sunt obiectivele pe care ni le-a trasat președintele”. Pregătirile pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA sunt „în plină desfășurare”

Consilierul pe politică externă și securitate națională al lui Nicușor Dan, Marius Lazurca, a declarat vineri, la televiziunea publică, că vizita șeful statului în SUA este o prioritate și a dat indicații membrilor echipei sale să creeze „toate condițiile” pentru întrevederea cu președintele american Donald Trump.

„Se menține intenția deja anunțată. Mai mult decât atât, domnul președinte ne-a cerut echipei sale de consilieri de la Cotroceni să creăm toate condițiile pentru ca această vizită să se producă și ea să producă, de asemenea, rezultatele pe care cetățenii României le așteaptă de la șeful statului, mai multă securitate pentru România, mai multă predictibilitate într-un viitor incert, mai multă prosperitate pentru români. Astea sunt obiectivele pe care ni le-a trasat președintele”, a declarat Lazurca într-un interviu pentru TVR Info.

Consilierul prezidențial a subliniat că evoluțiile de pe scena publică și disputele politice nu afectează fundamentele relației bilaterale dintre România și Statele Unite.



„Nu văd niciun motiv pentru care aceste obiective să nu poată fi atinse, chiar și în condițiile complicate pe care le cunoaștem cu toții”, a afirmat Lazurca.

Marius Gabriel Lazurca Foto: Eyepix / ddp USA / Profimedia

În acest sens, consilierul lui Dan a amintit de întâlnirea președintelui cu șeful forțelor NATO din Europa, generalul Christopher Grynkewich, la „finalul anului trecut”. Militarul de rang înalt a fost primit, de fapt, la Cotroceni, în ianuarie 2026.

Lazurca a invocat și o vizită a unei delegații bipartizane a Congresului american, pe care o va primi Nicușor Dan, programată pentru săptămâna viitoare.

Lazurca a mai precizat că noul ambasador SUA, care urmează să fie acreditat în perioada următoare, va avea un rol important pentru preconizata vizită a lui Dan în SUA.

„Îl așteptăm pe ambasadorul Darryl Nirenberg, pe care îl vom acredita repede și care va deveni un actor important în pregătirea acestei vizite. Așadar, dincolo de această cortină politică și perdea retorică, căreia îi dăm importanța cuvenită, dar nu mai mult decât atât, lucrurile continuă, pregătirile sunt în plină desfășurare”, a dat asigurări Marius Lazurca.